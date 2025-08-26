Prima pagină » Actualitate » Locurile din casă unde să NU pui prelungitoare. Sunt considerate „zone periculoase” cu risc de incendiu

Locurile din casă unde să NU pui prelungitoare. Sunt considerate „zone periculoase” cu risc de incendiu

26 aug. 2025, 10:51, Actualitate
Locurile din casă unde să NU pui prelungitoare. Sunt considerate „zone periculoase” cu risc de incendiu
Locurile din casă unde să NU pui prelungitoare / foto: colaj Envato

Iată care sunt locurile din casă unde să nu pui prelungitoare. Aceste spații ar trebui evitate, spun specialiștii, fiind considerate „zone periculoase” cu risc de incendiu. Vezi mai jos!

Există câteva locuri din casă în care nu ar trebui să pui prelungitoare, deoarece astfel de spații ar putea fi considerate „zone periculoase” cu risc de incendiu. Deși prizele multiple pot reprezenta o soluție rapidă, specialiștii germani avertizează asupra modului și spațiului în care sunt utilizate.

Locurile din casă unde să nu pui prelungitoare

Poți risca provocarea unui incendiu grav în locuință, în condițiile în care prelungitorul este folosit în mod greșit. O statistică arată că prizele multiple reprezintă una dintre cauzele care provoacă incendii domestice de origine electrică. Utilizarea atentă a lor poate să ajute la scăderea riscului producerii unui astfel de incendiu.

Specialiștii avertizează asupra locului în care instalezi prelungitoare. Acestea nu ar trebui amplasate în apropierea perdelelor și nici aproape de covoare. De altfel, prelungitoarele nu ar trebui poziționate nici în apropierea mobilierului tapițat sau a altor materiale care sunt inflamabile. Ar fi ideal ca prelungitoarele să nu fie așezate nici aproape de mobilierul din lemn. Un scurtcircuit ar putea provoca o scânteie și, în doar câteva secunde, poate fi declanșat un incendiu.

Totodată, prelungitoarele nu trebuie să fie instalate în apropierea surselor de apă și nici aproape de ferestre. De pildă, „zone periculoase” sunt considerate atât băile, cât și bucătăriile. Umezeala și stropii de apă reprezintă două cauze care pot provoca un scurtcircuit sau un incendiu, dacă intră în contact cu prelungitoarele.

Pentru un plus de siguranță, ar fi ideal ca prelungitoarele să fie deconectate de la sursa electrică, atunci când nu sunt folosite.

Există și câteva aparate electrocasnice care nu ar trebui conectate la prelungitoare. Printre acestea se numără radiatoarele electrice, filtrele de cafea, cuptoarele electrice sau fierul de călcat, arată Ziarulromanesc.de.

Autorul recomandă:

Cu ce poți curăța mașina de spălat rufe pentru a prelungi viața aparatului electrocasnic. Cum scapi de mirosurile neplăcute din cuvă

Gesturile aparent banale care pot deveni reale pericole, în propria casă. La ce obiceiuri riscante să renunți

Singurele 2 electrocasnice care nu trebuie conectate la aceeași priză. Riscul de incendiu este uriaș!

Sursă foto: colaj Envato (rol ilustrativ)

Citește și

ACTUALITATE Povestea lui Gavril Roșu, care a dat biroul de la o mare corporație pentru munca în AGRICULTURĂ. „Am decis să-mi urmez pasiunea”
11:10
Povestea lui Gavril Roșu, care a dat biroul de la o mare corporație pentru munca în AGRICULTURĂ. „Am decis să-mi urmez pasiunea”
POLITICĂ Festivalul „Puppets Occupy Street” / Lia Olguța Vasilescu: Craiova devine scena internațională a teatrului de ANIMAȚIE
11:01
Festivalul „Puppets Occupy Street” / Lia Olguța Vasilescu: Craiova devine scena internațională a teatrului de ANIMAȚIE
EXTERNE Woody Allen, denunțat de Ucraina pentru participarea la Săptămâna Filmului de la MOSCOVA. „Putin greşeşte complet”
10:26
Woody Allen, denunțat de Ucraina pentru participarea la Săptămâna Filmului de la MOSCOVA. „Putin greşeşte complet”
ACTUALITATE Producţii record de grâu şi rapiţă, în 2025, în România. Producţia totală de cereale şi oleaginoase ar putea să atingă 28 de milioane de tone
09:52
Producţii record de grâu şi rapiţă, în 2025, în România. Producţia totală de cereale şi oleaginoase ar putea să atingă 28 de milioane de tone
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1280. Planuri pentru pace? Zelenski spune că a discutat cu emisarul american Keith Kellogg despre presiuni asupra Rusiei
09:46
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1280. Planuri pentru pace? Zelenski spune că a discutat cu emisarul american Keith Kellogg despre presiuni asupra Rusiei
ACTUALITATE Confederația Națională Patronală UGIR-1903 cere DEMISIA Guvernului Bolojan: „A venit timpul să plece, actualul Executiv distruge România”
09:30
Confederația Națională Patronală UGIR-1903 cere DEMISIA Guvernului Bolojan: „A venit timpul să plece, actualul Executiv distruge România”
Mediafax
Soldat român, ucis în Ucraina. Bărbatul era voluntar pe frontul Kievului
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
observatornews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Prima reacție a Arhiepiscopiei, după ce doi preoți au fost filmați fumând și dansând la bară. Unul dintre ei este starețul unei mănăstiri din Suceava
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Se schimbă banii. Statul care își schimbă bancnotele: Vechile bancnote vor fi înlocuite cu cele noi
Evz.ro
Chirii mai scumpe, facturi mai mari pentru studenți. Va fi un an greu
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Andreea Bălan a dat nas în nas cu Amal și George Clooney la una dintre cele mai exclusiviste locații din Como
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce viteză de rotație are Pământul?