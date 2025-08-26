Locurile din casă unde să NU pui prelungitoare. Sunt considerate „zone periculoase” cu risc de incendiu

Iată care sunt locurile din casă unde să nu pui prelungitoare. Aceste spații ar trebui evitate, spun specialiștii, fiind considerate „zone periculoase” cu risc de incendiu. Vezi mai jos!

Există câteva locuri din casă în care nu ar trebui să pui prelungitoare, deoarece astfel de spații ar putea fi considerate „zone periculoase” cu risc de incendiu. Deși prizele multiple pot reprezenta o soluție rapidă, specialiștii germani avertizează asupra modului și spațiului în care sunt utilizate.

Locurile din casă unde să nu pui prelungitoare

Poți risca provocarea unui incendiu grav în locuință, în condițiile în care prelungitorul este folosit în mod greșit. O statistică arată că prizele multiple reprezintă una dintre cauzele care provoacă incendii domestice de origine electrică. Utilizarea atentă a lor poate să ajute la scăderea riscului producerii unui astfel de incendiu.

Specialiștii avertizează asupra locului în care instalezi prelungitoare. Acestea nu ar trebui amplasate în apropierea perdelelor și nici aproape de covoare. De altfel, prelungitoarele nu ar trebui poziționate nici în apropierea mobilierului tapițat sau a altor materiale care sunt inflamabile. Ar fi ideal ca prelungitoarele să nu fie așezate nici aproape de mobilierul din lemn. Un scurtcircuit ar putea provoca o scânteie și, în doar câteva secunde, poate fi declanșat un incendiu.

Totodată, prelungitoarele nu trebuie să fie instalate în apropierea surselor de apă și nici aproape de ferestre. De pildă, „zone periculoase” sunt considerate atât băile, cât și bucătăriile. Umezeala și stropii de apă reprezintă două cauze care pot provoca un scurtcircuit sau un incendiu, dacă intră în contact cu prelungitoarele.

Pentru un plus de siguranță, ar fi ideal ca prelungitoarele să fie deconectate de la sursa electrică, atunci când nu sunt folosite.

Există și câteva aparate electrocasnice care nu ar trebui conectate la prelungitoare. Printre acestea se numără radiatoarele electrice, filtrele de cafea, cuptoarele electrice sau fierul de călcat, arată Ziarulromanesc.de.

Sursă foto: colaj Envato (rol ilustrativ)