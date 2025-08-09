Cu ce poți curăța mașina de spălat rufe pentru a prelungi viața aparatului electrocasnic. Cum scapi de mirosurile neplăcute din cuvă

Cu ce poți curăța mașina de spălat rufe pentru a prelungi viața aparatului electrocasnic? Există câteva opțiuni care pot fi folosite în acest sens. Iată cum scapi de mirosurile neplăcute din cuvă și cum îți poți menține electrocasnicul cât mai curat, pentru a funcționa eficient.
Dacă te-ai confruntat cu mirosuri neplăcute provenite din cuva mașinii de spălat rufe, atunci află că există câteva opțiuni pe care le poți lua în considerare, pentru a scăpa de ele. În plus, opțiunile te pot ajuta să prelungești viața aparatului electrocasnic.
Există mai mulți factori care declanșează apariția mirosurilor neplăcute în cuva mașinii de spălat rufe. Printre acestea se numără utilizarea necorespunzătoare a aparatului electrocasnic, umiditatea și prezența reziduurilor organice. În urma spălării hainelor, se pot strânge scame, fire de păr, firimituri și alte reziduuri organice, iar acestea, în combinație cu umiditatea, pot dezvolta un mediu propice pentru bacterii. De asemenea, reziduurile pe tambur și garnitură pot apărea și în urma utilizării unei cantități mult prea mari de detergent și balsam de rufe.
De altfel, mirosurile urâte pot apărea și în urma spălării rufelor la temperaturi scăzute („rece”, „eco”), pentru că nu sunt eliminate complet bacteriile. În plus, curățarea insuficientă a aparatului electrocasnic reprezintă un alt factor. Există, însă, modalități prin care poți prelungi viața aparatului electrocasnic și poți scăpa de mirosurile urâte.
Dacă te-ai întrebat cu ce poți curăța mașina de spălat rufe, află că există un ingredient natural care poate face „minuni”. Tot ceea ce trebuie să faci este să folosești bicarbonat de sodiu și oțet alb, arată stirileprotv.ro.
De altfel, poți folosi și alte metode pentru a curăța mașina de spălat, precum:
În general, utilizarea unei soluții cu oțet și bicarbonat de sodiu poate ajuta la neutralizarea mirosurilor neplăcute. De altfel, poate ajuta la distrugerea bacteriilor și a mucegaiului. În plus, reziduurile de detergent pot fi îndepărtate eficient, deoarece oțetul le poate dizolva.
Sursă foto: colaj Shutterstock (caracter ilustrativ)