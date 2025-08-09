Cu ce poți curăța mașina de spălat rufe pentru a prelungi viața aparatului electrocasnic. Cum scapi de mirosurile neplăcute din cuvă

Cu ce poți curăța mașina de spălat rufe pentru a prelungi viața aparatului electrocasnic? Există câteva opțiuni care pot fi folosite în acest sens. Iată cum scapi de mirosurile neplăcute din cuvă și cum îți poți menține electrocasnicul cât mai curat, pentru a funcționa eficient.

Dacă te-ai confruntat cu mirosuri neplăcute provenite din cuva mașinii de spălat rufe, atunci află că există câteva opțiuni pe care le poți lua în considerare, pentru a scăpa de ele. În plus, opțiunile te pot ajuta să prelungești viața aparatului electrocasnic.

Există mai mulți factori care declanșează apariția mirosurilor neplăcute în cuva mașinii de spălat rufe. Printre acestea se numără utilizarea necorespunzătoare a aparatului electrocasnic, umiditatea și prezența reziduurilor organice. În urma spălării hainelor, se pot strânge scame, fire de păr, firimituri și alte reziduuri organice, iar acestea, în combinație cu umiditatea, pot dezvolta un mediu propice pentru bacterii. De asemenea, reziduurile pe tambur și garnitură pot apărea și în urma utilizării unei cantități mult prea mari de detergent și balsam de rufe.

De altfel, mirosurile urâte pot apărea și în urma spălării rufelor la temperaturi scăzute („rece”, „eco”), pentru că nu sunt eliminate complet bacteriile. În plus, curățarea insuficientă a aparatului electrocasnic reprezintă un alt factor. Există, însă, modalități prin care poți prelungi viața aparatului electrocasnic și poți scăpa de mirosurile urâte.

Cu ce poți curăța mașina de spălat rufe pentru a prelungi viața aparatului electrocasnic

Dacă te-ai întrebat cu ce poți curăța mașina de spălat rufe, află că există un ingredient natural care poate face „minuni”. Tot ceea ce trebuie să faci este să folosești bicarbonat de sodiu și oțet alb, arată stirileprotv.ro.

Cum folosești bicarbonatul de sodiu

Tamburul mașinii de spălat trebuie să fie gol;

În tambur se toarnă o jumătate sau maximum o cană de bicarbonat de sodiu;

Trebuie să alegi ciclul de spălare cu apă caldă;

După ce se termină ciclul de spălare, folosește o lavetă îmbibată în bicarbonat de sodiu pentru curățarea ușii, filtrelor sau a altor zone.

Cum folosești oțetul

Tamburul mașinii de spălat trebuie să fie gol;

În tambur se toarnă maximum 2 cești de oțet alb de masă;

Trebuie să alegi ciclul de spălare cu apă caldă;

După ce se termină ciclul de spălare, folosește un burete înmuiat în oțet și curăță ușa și filtrele.

De altfel, poți folosi și alte metode pentru a curăța mașina de spălat, precum:

Adaugă un sfert de cană (60 ml) de peroxid de hidrogen în compartimentul pentru detergent. Apoi, folosești ciclul de spălare la temperatură înaltă;

Oțet cu bicarbonat (soluție): amestecă o jumătate de cană de bicarbonat de sodiu cu o jumătate de cană de oțet și toarnă soluția în compartimentul de clătire;

Curăță frecvent garniturile și filtrele mașinii de spălat rufe cu o lavetă îmbibată în apă caldă, detergent sau soluție de apă cu oțet.

În general, utilizarea unei soluții cu oțet și bicarbonat de sodiu poate ajuta la neutralizarea mirosurilor neplăcute. De altfel, poate ajuta la distrugerea bacteriilor și a mucegaiului. În plus, reziduurile de detergent pot fi îndepărtate eficient, deoarece oțetul le poate dizolva.

Sursă foto: colaj Shutterstock (caracter ilustrativ)