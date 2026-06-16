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Loredana Popescu Tăriceanu își expune picturile în Germania. Imagini inedite de la vernisajul expoziției „Liniștea Petalelor”, din Baden-Baden

Bianca Dogaru
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Loredana Popescu Tăriceanu debutează pe scena culturală din Germania cu expoziția personală „Liniștea Petalelor”. Evenimentul are loc în clădirea istorică Altes Dampfbad din celebra stațiune Baden-Baden, un oraș din patrimoniul UNESCO.

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Expoziția „Liniștea Petalelor”  arată publicului o tehnică deosebită a acuarelei. Loredana Popescu Tăriceanu schimbă modul tradițional în care sunt privite florile și folosește apa și culoarea pentru a crea imagini delicate.

Iubitorii de artă îi pot admira lucrările din 13 iunie până pe 26 iulie 2026, iar intrarea pentru public este complet liberă.

„Această «scriere cu apă» permite formelor să apară nu ca entități solide, ci ca evenimente cromatice suspendate, unde lumina este extrasă direct din puritatea albului hârtiei”, descriu organizatorii viziunea artistei.

Artista lansează o colecție specială de eșarfe pentru vizitatori

Cu ocazia vernisajului, artista va lansa o serie limitată de eșarfe cu imprimeuri create special după lucrările expuse.

Loredana Popescu Tăriceanu, soția fostului premier al României, are o carieră complexă și a absolvit secția de Modă-Design la București. Deși la început a realizat haine sculpturale și spectacole mari de modă, în perioada pandemiei s-a îndreptat către pictură.

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