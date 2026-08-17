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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 17 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate Viorica Dăncilă, dezvăluiri despre relațiile dintre CCR și politicieni, după întâlnirea Bolojan-Tănăsescu

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 17 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate Viorica Dăncilă, dezvăluiri despre relațiile dintre CCR și politicieni, după întâlnirea Bolojan-Tănăsescu
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Invitată la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul premier Viorica Dăncilă face dezvăluiri despre relațiile dintre CCR și politicieni. Bolojan s-a întâlnit în secret cu șefa CCR Simina Tănăsescu. Nimeni nu știe ce au discutat cei doi. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Cine e vinovat pentru închiderea minelor din România? Grupul 4 de la Rovinari a fost repornit astăzi, dar centrala de la Cernavodă este în continuare oprită.

Tot astăzi la „Subiectul Zilei”, discutăm despre cele mai mari greșeli ale guvernului Bolojan. Cine e vinovat că nu avem încă guvern? Nicușor Dan are interese nedeclarate?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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