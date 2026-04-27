Incendiu de proporții în București, Sector 5. Pompierii intervin de urgență

Update, ora 11:15. În acest moment incendiul este lichidat, s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, transmite ISU.

Un incendiu de proporții a izbucnit luni, 27 aprilie 2026, la acoperișurile unor construcții de pe strada Erou Toma Constantin din București, Sector 5. La fața locului s-au deplasat pompierii și echipajele medicale. Potrivit primelor informații, nu au fost înregistrate victime.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Erou Toma Constantin, sector 5, București. Incendiul se manifestă cu flacără violentă și degajări mari de fum la nivelul acoperișurilor a două construcții (locuințe) plan parter cu posibilități de propagare la vecinătăți.

Intervenim atât pentru lichidarea incendiului, cât și pentru protejarea construcțiilor din imediata apropiere. Până în acest moment nu au fost înregistrate victime.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv și intervin 7 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, 1 ambulanță SMURD și, în sprijin, 1 echipaj SABIF.

Misiunea este în dinamică, revenim cu date”, transmite ISU.

Citește și

FLASH NEWS Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
13:19
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
POLITICĂ Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
13:15
Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
POLITICĂ George Simion îl dă în judecată pe Fritz. Liderul USR a acuzat AUR că primește finanțări din Rusia
12:39
George Simion îl dă în judecată pe Fritz. Liderul USR a acuzat AUR că primește finanțări din Rusia
JUSTIȚIE Percheziții în Gorj într-un caz de piraterie digitală. În dosar sunt invocate legături indirecte cu persoane din sfera USR
12:34
Percheziții în Gorj într-un caz de piraterie digitală. În dosar sunt invocate legături indirecte cu persoane din sfera USR
EMISIUNI Comisar Narcis Vochin, despre violențele dintre grupurile de ultrași: „Un copil în scaun cu rotile, prins în mijlocul violențelor dintre galerii”
12:30
Comisar Narcis Vochin, despre violențele dintre grupurile de ultrași: „Un copil în scaun cu rotile, prins în mijlocul violențelor dintre galerii”
DECES Medicul, politicianul și scriitorul Dan Claudiu Tănăsescu a murit la 88 de ani. S-a stins la doar o zi după aniversarea sa
12:04
Medicul, politicianul și scriitorul Dan Claudiu Tănăsescu a murit la 88 de ani. S-a stins la doar o zi după aniversarea sa
Mediafax
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri, o exportau”
Mediafax
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Click
Comoară regală scoasă la vânzare! „Supercomputerul” din secolul 17 valorează milioane și uimește lumea
Digi24
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Cancan.ro
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride în România 2026
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Arta generată de AI ridică întrebări despre autor, creativitate și drepturi. Cine este, de fapt, creatorul unei opere?
REACȚIE Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
13:20
Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
FLASH NEWS Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
13:20
Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
VIDEO Accident spectaculos la Nascar. Zeci de mașini au fost implicate
13:18
Accident spectaculos la Nascar. Zeci de mașini au fost implicate
FLASH NEWS Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării
13:07
Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării
FLASH NEWS Un deputat USR iese la atac după anunțul că PSD depune moțiune cu AUR: „Rușii își duc planul mai departe în România”
12:51
Un deputat USR iese la atac după anunțul că PSD depune moțiune cu AUR: „Rușii își duc planul mai departe în România”
FLASH NEWS Fostul președinte Obama se declară confuz, după atacul de la Washington: „Motivul atacatorului este neclar”
12:47
Fostul președinte Obama se declară confuz, după atacul de la Washington: „Motivul atacatorului este neclar”

