Incendiu de proporții în București, Sector 5. Pompierii intervin de urgență

Update, ora 11:15. În acest moment incendiul este lichidat, s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, transmite ISU.

Un incendiu de proporții a izbucnit luni, 27 aprilie 2026, la acoperișurile unor construcții de pe strada Erou Toma Constantin din București, Sector 5. La fața locului s-au deplasat pompierii și echipajele medicale. Potrivit primelor informații, nu au fost înregistrate victime.

Incendiu în București

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Erou Toma Constantin, sector 5, București. Incendiul se manifestă cu flacără violentă și degajări mari de fum la nivelul acoperișurilor a două construcții (locuințe) plan parter cu posibilități de propagare la vecinătăți.

Intervenim atât pentru lichidarea incendiului, cât și pentru protejarea construcțiilor din imediata apropiere. Până în acest moment nu au fost înregistrate victime.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv și intervin 7 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, 1 ambulanță SMURD și, în sprijin, 1 echipaj SABIF.

Misiunea este în dinamică, revenim cu date”, transmite ISU.

