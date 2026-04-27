Moțiune de cenzură PSD-AUR. George Simion: „Pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan”

În contextul în care a fost anunțată moțiune de cenzură comună PSD-AUR urmează să facă declarații și cei doi președinți, Sorin Grindeanu și George Simion. Numărul 2 în AUR, Petrișor Peiu, și fostul vicepremier PSD Marian Neașcu au declarat că lucrează la „partea tehnică” pentru o moțiune de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan. Neașcu a adăugat că PSD va lua „decizia finală” în cadrul ședinței de BPN de la ora 14. Marian și Petrișor au mai spus că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare, subliniind că, „din câte cunosc” ei, nici liderii lor nu au făcut un demers în acest sens.

Simion: „Acest guvern nu mai are nici susținere populară”

Președintele AUR, George Simion, a declarat luni că partidul său va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan „și mâine” dacă se vor strânge 233 de semnături, numărul necesar de voturi pentru ca Executivul să fie demis.

„AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare, această coaliție care a adus doar sărăcie (…) Pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea guvernului Bolojan”, spune George Simion.

Liderul AUR a făcut „apel la toți parlamentarii, indiferent de coloratură, să înțeleagă că suntem într-o criză”.

„Noi dialogăm cu toți actorii politici, primează interesul cetățenilor și al firmelor românești (…) Fac un apel la toți parlamentarii indiferent de coloratura politică să înțeleagă că suntem în criză”, mai spune el.

„Este timpul să ascultăm vocea românilor si nu să ne vindem (…) Eu sunt un om de onoare. O mare parte din români au încredere în ce zic”, subliniază Simion.

Simion: Noi suntem dispuși să asigurăm orice guvernare

„Noi suntem dispuși să asigurăm orice guvernare, care poate asigura alegeri corecte. Nu am avut alegeri corecte, nicușor Dan nu și-a făcut datoria, nu a prezentat dovezile despre alegerile anulate. Afirmația lui Nicușor Dan conform căreia nu se poate forma cu AUR, pentru noi înseamnă continuarea loviturii de stat din 2024 (…) Noi avem datoria să oprim această «Schemă Ponzi», în care trăim doar din împrumuturi.

Primul pas pe care noi îl facem este să trecem această moțiune de cenzură. Vrem să vedem că toată lumea se ține de cuvânt (…) Categoric pot spune că 20% înseamnă mai mult decât 12%, deci nu poate guverna USR-ul. Am înțeles, în ultimele zile, că parlamentarii AUR sunt chiar niște băieți de treabă, nu sunt așa de extremiști.

Nu aș putea să vă spun de ce Nicușor Dan este practic arestat de către o formațiune politică, în speță USR”, detaliază președintele AUR.

PSD și AUR au împreună doar 219 de semnături, deci trebuie să mai găsească 14 de la SOS, POT sau de la parlamentari neafiliați.

Știre în curs de actualizare!

