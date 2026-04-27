PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Care este calendarul

Partidul Social Democrat și AUR urmează să depună moțiune de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan. Moțiunea urmează să fie dezbătută la începutul lunii mai.

„Colegii care cred în acest demers și care vor să susțină prin vot sunt bineveniți”, a declarat Marian Neacșu, reprezentant PSD.

„Nu avem un pact cu PSD deocamdată, colaborăm pentru moțiune”, a precizat Petrișor Peiu, membru AUR.

„Scriem în comun această moțiune de cenzură și sperăm să treacă această moțiune”, a mai adăugat social-democratul.

„Obiectivul nostru politic este să ajungem la alegeri anticipate”, a subliniat Petrișor Peiu.

AUR a anunțat deja în urmă cu două zile că intenționează să depună o nouă moțiune împotriva guvernului Bolojan.

„La începutul lunii mai, AUR va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Motivul este eminamente economic: guvernul actual este evident incapabil să administreze economia țării, provocând o criză economică”, se arată în mesajul publicat vineri pe Facebook de Peiu.

Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD

Preşedintele Nicuşor Dan a informat, sâmbătă dimineaţă, că a semnat demisiile miniştrilor PSD şi propunerile de miniştri interimari transmise de către Guvern. De asemenea, șeful statului i-a chemat luni la consultări pe liderii partidelor pro-europene.

„Am semnat aseară demisiile miniştrilor social-democraţi şi propunerile de miniştri interimari, transmise de către Guvern”, a anunţat şeful statului, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Aceste propuneri au venit joi seara. Peste zi, colegii mei s-au uitat pe ele, au întocmit proiectele de decrete. În drum spre avion o să fac o mică verificare şi dacă totul e în regulă, le voi semna”, a afirmat, vineri, şeful statului, în conferinţa de presă de la finalul Consiliului European informal.

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria.