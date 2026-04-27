A început a doua rundă de consultări la Cotroceni. Nicușor Dan a chemat iar liderii partidelor la discuții

Zi importantă la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan i-a chemat din nou pe liderii partidelor la discuții, într-un moment în care scena politică fierbe. Miza nu e mică deloc. Bani europeni, proiecte de apărare și evitarea unui blocaj total în guvern. Consultările au început la ora 10:00 și i-au adus la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

Totul se întâmplă după ce miniștrii PSD și-au dat demisia, ceea ce a complicat situația politică. Nicușor Dan încearcă să țină lucrurile pe linia de plutire și a chemat inclusiv foștii miniștri la discuții cu interimarii.

Dominic Fritz: „E cel mai prost moment pentru jocuri politice”

Președintele USR, Dominic Fritz, a publicat luni un mesaj pe Facebook prin care subliniază că „e cel mai prost moment pentru jocurile politice”.

„Vorbim despre peste 16 miliarde de euro pentru apărarea României și a Europei”, a scris el.

„Mai avem 33 de zile în care România trebuie să încheie contractele din programul SAFE. Echipa de negociere s-a mișcat foarte bine și suntem aproape de finiș – vorbim despre peste 16 miliarde de euro pentru apărarea României și a Europei.

Acest program nu înseamnă doar o securitate mai mare și o înzestrare mult așteptată a Armatei Române. Înseamnă și mii de locuri de muncă noi și oportunități reale pentru industria românească.

De aceea, astăzi, la Cotroceni, voi cere încă o dată responsabilitate. Negocierile nu sunt încă închise. Nu avem voie să ne subminăm propria echipă care lucrează pentru România nici cu moțiuni de cenzură, nici cu blocaje în parlament, nici cu atacuri publice la adresa negociatorilor”, scrie Fritz.

Bolojan îi cheamă pe miniștrii demisionari ai PSD la discuții cu noii titulari interimari

Ilie Bolojan încearcă şi el să evite blocajul administrativ și îi cheamă, luni, pe miniștrii demisionari ai PSD la discuții cu noii titulari interimari. Premierul va analiza prioritățile cu noii interimari de la Sănătate, Justiție, Muncă, Agricultură și Transporturi.

Şeful Executivului vrea ca activitatea în ministere să continue fără a fi afectată, după ce proiecte importante au fost lăsate pe ultima sută de metri, dar acum nu mai pot fi amânate.

Cea mai mare presiune este pe Legea salarizării unitare. Documentul, care prevede o nouă grilă pentru bugetari și tăierea sporurilor, trebuie să fie gata până în iunie. În caz contrar, România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR.

George Simion, mesaj tranșant: „Vrem ca acest guvern păgubos care a distrus România să ia sfârșit”

