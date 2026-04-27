Nicușor Dan refuză să răspundă dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o situație ireconciliabilă între două părți"

Olga Borșcevschi
Presedintele României, Nicusor Dan (FOTO - ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)

Președintele Nicușor Dan a evitat, luni, în cadrul unei intrvenții la Digi FM, să răspundă la întrebarea „dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan?”, argumentând că este mediatorul în criza politică. Șeful statului a subliniat însă faptul că „suntem într-un moment în care este o poziție ireconciliabilă” între partide.

„De luni de zile discut și cu unii și cu ceilalți, UDMR , USR, și am constatat că tensiunea este tot mai mare. Suntem într-un moment în care este o poziție cumva ireconciliabilă între două părți, eu trebuie să fiu mediator. (…) Românii să aibă încredere că mergem în direcția bună”, a declarat șeful statului, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan în funcția de premier. Potrivit președintelui, un mesaj de susținere pentru Bolojan în contextul crizei politice „nu e constituțional”.

„Domnul Bolojan este o persoană foarte serioasă, n-am spus niciodată altceva. Pe de altă parte, în momentul acesta este o fractură politică între cele două părți ale unei Coaliții pe care mi-aș fi dorit să funcționeze foarte mult, în sensul ăsta nu pot să să mă pronunț. Inclusiv pe activitate dacă m-aș pronunța, m-aș pronunța într-o parte sau alta a celor două părți. Altfel, bineînțeles, tot respectul pentru domnul prim-ministru”, adaugă șeful statului.

„Nu sunt în ipostaza constituțională de a acționa” Întrebat dacă este luată în calcul varianta unui premier tehnocrat, Nicușor Dan a răspuns: „Pentru moment, eu nu sunt în ipostaza constituțională de a acționa. Ce pot să fac este să dialoghez cu toată lumea, să încerc să reglez diferite lucruri în felul ăsta. Pentru moment există un premier, în momentul în care, dacă se va întâmpla și va veni discuția despre un nou premier, atunci o să mai discutăm. Da, până în momentul ăsta aici suntem”.

Nicușor Dan a convocat astăzi toate partidele din coaliția de guvernare la consultări, pentru a discuta implementarea marilor programe naționale. Întâlnirea îi reunește pe liderii formațiunilor parlamentare pro-europene, pe agenda discuțiilor aflându-se proiecte-cheie precum PNRR și mecanismul SAFE. Consultările au loc după ce, săptămâna trecută, partidele din coaliție au fost invitate separat la Palatul Cotroceni, în contextul în care PSD a decis să iasă de la guvernare.

Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o situație ireconciliabilă între două părți"
