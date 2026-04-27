Unde se află cea mai ieftină țară din lume. Berea costă 1 euro, iar pentru un fel de mâncare plătești 3 euro

Te-ai gândit vreodată care ar putea fi țara în care ai putea găsi un prânz ieftin, dar o experiență de milioane? Este vorba despre un stat situat în Asia Centrală care devine tot mai popular printre turiștii străini. Aici pot fi găsite cazări mai ieftine, precum și costuri mai scăzute la mâncare și chiar și în cazul intrărilor la diverse obiective turistice.

Uzbekistan este un stat situat în Asia Centrală care aduce în prim plan o multitudine de obiective turistice care pot fi descoperite la pas. De altfel, este una dintre destinațiile în care turiștii ar putea găsi prețuri mai mici pentru cazare și mâncare. Despre acest stat a vorbit chiar un expert în călătorii.

Expertul în călătorii spune că este „cea mai ieftină țară din lume”

El a precizat că a vizitat „cea mai ieftină țară din lume”, adică Uzbekistan, și că aici plătești circa 15 euro pe noapte pentru a sta într-un apartament local.

„Am fost în cea mai ieftină țară din lume, unde poți bea o bere la o terasă pentru aproximativ 1 euro și poți sta într-un apartament local pentru aproximativ 15 euro pe noapte. Capitala sa este ca un mini Dubai, cu turnuri moderne de sticlă și un metrou impecabil. Totuși, acest oraș are și clădiri antice cu multă cultură și o bucătărie locală bogată”, a transmis expertul în călătorii, potrivit Express.co.uk.

Nu este necesar să plătești o „avere” pentru a te înfrupta dintr-un prânz.

„De exemplu, am fost la acest restaurant și am comandat un fel de mâncare local pentru aproximativ 3 euro de persoană”, a spus Lourens.

Costuri reduse la transport

De asemenea, costurile pentru transport sunt reduse, susține expertul în călătorii. De exemplu, pentru trenul de mare viteză se pot plăti 15 euro și poți ajunge rapid către alte orașe istorice. Este considerată și una dintre cele mai sigure destinații turistice, însă este recomandată prudența la zona de frontieră ( în apropierea Afganistanului și în regiuni din vecinătatea Tadjikistanului și Kârgâzstanului).

„Este capitala care pare un mini Dubai, dar dacă iei trenul ajungi într-un loc ca Samarkand, unde am văzut una dintre cele mai frumoase clădiri de pe vechiul Drum al Mătăsii”, a mai spus el.

INCIDENT Scandal într-o biserică „privată”. Răspopitul „Teodosie” s-a luat la bătaie cu „arhimandritul Ioanichie” în fața altarului
10:17
Scandal într-o biserică „privată”. Răspopitul „Teodosie” s-a luat la bătaie cu „arhimandritul Ioanichie” în fața altarului
POLITICĂ Dominic Fritz, înainte de consultările de la Cotroceni: „E cel mai prost moment pentru jocuri politice”. Miza de 16 miliarde de euro care este în joc
10:12
Dominic Fritz, înainte de consultările de la Cotroceni: „E cel mai prost moment pentru jocuri politice”. Miza de 16 miliarde de euro care este în joc
ACTUALITATE Lorin Fortuna, omagiat „în bronz” la Timișoara. Revoluționarul a inventat robotul telefonic ce dădea ora exactă în România
09:50
Lorin Fortuna, omagiat „în bronz” la Timișoara. Revoluționarul a inventat robotul telefonic ce dădea ora exactă în România
ANUNȚ Șeful Ryanair avertizează: două companii cu mii de curse în România riscă să intre în colaps până la iarnă
09:39
Șeful Ryanair avertizează: două companii cu mii de curse în România riscă să intre în colaps până la iarnă
SPORT Costel Gâlcă îi înfruntă pe fanii Rapidului. Declarația care produce „divorțul” de galerie: „Nu e un sezon ratat”
09:33
Costel Gâlcă îi înfruntă pe fanii Rapidului. Declarația care produce „divorțul” de galerie: „Nu e un sezon ratat”
TURISM Miză pe litoral. Hotelurile Lotus și Select se deschid în vară, iar Perla se restaurează
09:02
Miză pe litoral. Hotelurile Lotus și Select se deschid în vară, iar Perla se restaurează
Mediafax
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o situație ireconciliabilă între două părți”
Cancan.ro
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri, o exportau”
Mediafax
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Click
Comoară regală scoasă la vânzare! „Supercomputerul” din secolul 17 valorează milioane și uimește lumea
Digi24
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Cancan.ro
Boala cu care a fost diagnosticată Gabriela Cristea! Chiar ea a făcut anunțul!
Ce se întâmplă doctore
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Incidente alarmante cu șoferi seniori. Șofer de 70 de ani răstoarnă mașina în Pitești, altul de 75 merge 22 de KM pe contrasens
Descopera.ro
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Un fizician susține că toată matematica poate fi redusă la o singură operație
BREAKING NEWS PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Care este calendarul
10:28
PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Care este calendarul
ULTIMA ORĂ Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cu cine l-a înlocuit Bolojan
10:22
Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cu cine l-a înlocuit Bolojan
NEWS ALERT A început a doua rundă de consultări la Cotroceni. Nicușor Dan a chemat iar liderii partidelor la discuții
10:20
A început a doua rundă de consultări la Cotroceni. Nicușor Dan a chemat iar liderii partidelor la discuții
FLASH NEWS Trump transmite că este deschis negocierilor de pace cu Iranul: „Există un telefon, ne pot suna”. Teheranul caută sprijin și la Putin
10:17
Trump transmite că este deschis negocierilor de pace cu Iranul: „Există un telefon, ne pot suna”. Teheranul caută sprijin și la Putin
ANALIZA de 10 Presiune uriașă pe umerii lui Trump. O lună de război în Iran, 31 miliarde dolari cheltuite de SUA. Cine ar putea deveni „țapul ispășitor”
10:00
Presiune uriașă pe umerii lui Trump. O lună de război în Iran, 31 miliarde dolari cheltuite de SUA. Cine ar putea deveni „țapul ispășitor”
ULTIMA ORĂ Axios: Propunere surpriză din Iran către SUA: oprirea războiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Trump convoacă echipa de criză
09:50
Axios: Propunere surpriză din Iran către SUA: oprirea războiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Trump convoacă echipa de criză

