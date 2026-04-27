Unde se află cea mai ieftină țară din lume. Berea costă 1 euro, iar pentru un fel de mâncare plătești 3 euro

Te-ai gândit vreodată care ar putea fi țara în care ai putea găsi un prânz ieftin, dar o experiență de milioane? Este vorba despre un stat situat în Asia Centrală care devine tot mai popular printre turiștii străini. Aici pot fi găsite cazări mai ieftine, precum și costuri mai scăzute la mâncare și chiar și în cazul intrărilor la diverse obiective turistice.

Uzbekistan este un stat situat în Asia Centrală care aduce în prim plan o multitudine de obiective turistice care pot fi descoperite la pas. De altfel, este una dintre destinațiile în care turiștii ar putea găsi prețuri mai mici pentru cazare și mâncare. Despre acest stat a vorbit chiar un expert în călătorii.

Expertul în călătorii spune că este „cea mai ieftină țară din lume”

El a precizat că a vizitat „cea mai ieftină țară din lume”, adică Uzbekistan, și că aici plătești circa 15 euro pe noapte pentru a sta într-un apartament local.

„Am fost în cea mai ieftină țară din lume, unde poți bea o bere la o terasă pentru aproximativ 1 euro și poți sta într-un apartament local pentru aproximativ 15 euro pe noapte. Capitala sa este ca un mini Dubai, cu turnuri moderne de sticlă și un metrou impecabil. Totuși, acest oraș are și clădiri antice cu multă cultură și o bucătărie locală bogată”, a transmis expertul în călătorii, potrivit Express.co.uk.

Nu este necesar să plătești o „avere” pentru a te înfrupta dintr-un prânz.

„De exemplu, am fost la acest restaurant și am comandat un fel de mâncare local pentru aproximativ 3 euro de persoană”, a spus Lourens.

Costuri reduse la transport

De asemenea, costurile pentru transport sunt reduse, susține expertul în călătorii. De exemplu, pentru trenul de mare viteză se pot plăti 15 euro și poți ajunge rapid către alte orașe istorice. Este considerată și una dintre cele mai sigure destinații turistice, însă este recomandată prudența la zona de frontieră ( în apropierea Afganistanului și în regiuni din vecinătatea Tadjikistanului și Kârgâzstanului).

„Este capitala care pare un mini Dubai, dar dacă iei trenul ajungi într-un loc ca Samarkand, unde am văzut una dintre cele mai frumoase clădiri de pe vechiul Drum al Mătăsii”, a mai spus el.

