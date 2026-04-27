Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cu cine l-a înlocuit Bolojan

Ștefan-Radu Oprea (PSD) a demisionat luni din funcția de secretar general al Guvernului. În locul acestuia a fost numit a fost numit Dan Reşitnec.

Domnul Ștefan-Radu Oprea și-a depus demisia din funcția de secretar general al Guvernului astăzi, 27 aprilie 2026.

Prin Decizie a Prim-Ministrului Ilie Bolojan, domnul Dan Reşitnec, care, până în prezent, a ocupat funcția de secretar general adjunct, a fost numit în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.

Reprezentanții PSD din guvern și-au dat demisiile încă de săptămâna trecută. Este vorba de vicepremierul Marian Neacșu și de șase miniștri: Alexandru Rogobete (Sănătate), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Florin Manole (Muncă), Bogdan Ivan (Energie) și Ciprian Șerban (Transporturi).

