19 oct. 2025, 16:00, Actualitate
LOTO 6/49, Joker, 5/40 de duminică, 19 octombrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro
FOTO - Caracter ilustrativ: Alexandra Pandrea/Gândul

LOTO 6/49, Joker, 5/40 de duminică, 19 octombrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro. Duminică, 19 octombrie, se desfășoară tragerile speciale Loto ale toamnei anului 2025. Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40. La tragerile loto de joi, 16 octombrie, Loteria Română a acordat 28.700 de câștiguri în valoare totală de peste 2,63 milioane de lei.

Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40:

Loto 6/49 – 100.000 de lei
Joker – 50.000 de lei
Loto 5/40 – 25.000 de lei

Rezultatele Loto 6/49 din 19 octombrie 2025

  • Loto 6 din 49:
  • Joker:
  • Loto 5 din 40:
  • Noroc:
  • Noroc Plus:
  • Super Noroc:

Report în valoare de peste 8 milioane de lei la tragerea Loto 6/49 din 19 octombrie 2025

La Loto 6/49 se anunță la categoria I un report în valoare de peste 41,05 milioane de lei (peste 8,06 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,42 milioane de lei (peste 673.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,46 milioane de lei (peste 6,97 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.900 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 79.800 de lei.

La Loto 5/40 este în joc la categoria I un report în valoare de peste 643.400 de lei (peste 126.400 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 36.800 de lei.

