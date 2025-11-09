Prima pagină » Actualitate » LOTO. Noi extrageri Loto, duminică, 9 noiembrie 2025

LOTO. Noi extrageri Loto, duminică, 9 noiembrie 2025

09 nov. 2025, 14:00, Actualitate
LOTO. Noi extrageri Loto, duminică, 9 noiembrie 2025
Rezultate LOTO 6/49. Numerele extrase

LOTO. Duminică, 9 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 câștiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.

Tragerile Loto se vor difuza, în direct, pe România Tv, în cadrul emisiunii “Românii Au Noroc”, începand cu ora 18:30.

  • Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 9,42 milioane de euro
  • Report la Joker la categoria I de peste 7,42 milioane de euro

LOTO. Noi extrageri Loto, duminică, 9 noiembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,84 milioane de lei (peste 755.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,42 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 153.600 de lei (peste 30.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.800 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 141.600 de lei (peste 27.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 40.900 de lei.

La tragerea Loto 5/40 de joi, 6 noiembrie, la categoria a ÎI-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 229.679,90 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Joker de joi, 6 noiembrie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 66.274,65 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

Numerele extrase la tragerile LOTO

Autorul recomandă:

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești”
15:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești”
VIDEO Titiana Popa, la podcast „Altceva cu Adrian Artene”, despre vindecarea sufletului prin credință. „Cu ajutorul RUGĂCIUNII accesăm subconştientul”
14:59
Titiana Popa, la podcast „Altceva cu Adrian Artene”, despre vindecarea sufletului prin credință. „Cu ajutorul RUGĂCIUNII accesăm subconştientul”
ACTUALITATE Gândul a cerut părerea istoricilor despre momentul de la Cotroceni: A. Niculescu: „Jandarmeria are de spălat niște păcate, pentru că au fost mai bine de 40 de ani trupe de securitate”/ M. Manea – „România a intrat într-o altă epocă decât eram obișnuiți. Românii întotdeauna au privit către Franța”/ A. Cioroianu: „Nu văd ce legătură are cu francezii, că nu-i omagiem pe francezi, cel mult omagiem Jandarmeria Română.“
14:36
Gândul a cerut părerea istoricilor despre momentul de la Cotroceni: A. Niculescu: „Jandarmeria are de spălat niște păcate, pentru că au fost mai bine de 40 de ani trupe de securitate”/ M. Manea – „România a intrat într-o altă epocă decât eram obișnuiți. Românii întotdeauna au privit către Franța”/ A. Cioroianu: „Nu văd ce legătură are cu francezii, că nu-i omagiem pe francezi, cel mult omagiem Jandarmeria Română.“
EXTERNE Moldova vrea să introducă regim de VIZE pentru cetățenii din Rusia
14:24
Moldova vrea să introducă regim de VIZE pentru cetățenii din Rusia
ȘOCANT Tânără din Teleorman, mamă a trei copii, înjunghiată MORTAL pe stradă, în timp ce își ținea băiețelul în brațe. Cine este principalul suspect
14:22
Tânără din Teleorman, mamă a trei copii, înjunghiată MORTAL pe stradă, în timp ce își ținea băiețelul în brațe. Cine este principalul suspect
METEO Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente
13:57
Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente
Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Ce a descoperit un locatar din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Becali, Antonia și frații Tate sunt păziți de oameni cu dosare grele. Cine are cel mai periculos bodyguard din showbiz?
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Scurtă istorie a buletinului: de la tăblița din argilă până în zilele noastre
BREAKING NEWS Statele Unite suspendă livrările de arme către NATO din cauza shutdown-ului guvernamental. Ce țări vor fi afectate
15:09
Statele Unite suspendă livrările de arme către NATO din cauza shutdown-ului guvernamental. Ce țări vor fi afectate
HOROSCOP Horoscop 10 noiembrie 2025. LEII au parte de dezamăgiri
15:00
Horoscop 10 noiembrie 2025. LEII au parte de dezamăgiri
FLASH NEWS Consilierul prezidențial Radu Burnete: Lukoil decide cui vinde, dar vom fi prinși într-un joc
15:00
Consilierul prezidențial Radu Burnete: Lukoil decide cui vinde, dar vom fi prinși într-un joc
FLASH NEWS Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA, dezvăluite de un consilier prezidențial: Avem nevoie de investitori
14:49
Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA, dezvăluite de un consilier prezidențial: Avem nevoie de investitori
HOROSCOP Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun. Mercur Retrograd are surprize pentru acești nativi
14:49
Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun. Mercur Retrograd are surprize pentru acești nativi
ULTIMA ORĂ Discuția lui Putin cu Xi devine realitate. The New York Times dezvăluie, în premieră, că Beijingul dezvoltă medicamentul care prelungește viața până la 150 de ani. „Aceasta nu este o pastilă, este Sfântul Graal”
14:29
Discuția lui Putin cu Xi devine realitate. The New York Times dezvăluie, în premieră, că Beijingul dezvoltă medicamentul care prelungește viața până la 150 de ani. „Aceasta nu este o pastilă, este Sfântul Graal”