LOTO. Duminică, 9 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 câștiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.

Tragerile Loto se vor difuza, în direct, pe România Tv, în cadrul emisiunii “Românii Au Noroc”, începand cu ora 18:30.

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 9,42 milioane de euro

Report la Joker la categoria I de peste 7,42 milioane de euro

LOTO. Noi extrageri Loto, duminică, 9 noiembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,84 milioane de lei (peste 755.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,42 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 153.600 de lei (peste 30.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.800 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 141.600 de lei (peste 27.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 40.900 de lei.

La tragerea Loto 5/40 de joi, 6 noiembrie, la categoria a ÎI-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 229.679,90 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Joker de joi, 6 noiembrie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 66.274,65 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

