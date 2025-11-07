Perseverență „de milioane”. O americancă a dat lovitura la Loto jucând aceleași numere timp de șase ani

O femeie din Carolina de Nord a câștigat o sumă uriașă la Loto după ce a jucat aceleași numere timp de 6 ani. Perseverența a fost „de milioane”.

Barbara Munford, din Carolina de Nord, a câștigat 154.168 de dolari după ce timp de 6 ani a jucat cu aceleași numere la Loto. Femeia din Hope Mills, Carolina de Nord, a demonstrat că răbdarea poate fi cheia succesului. După 6 ani în care a jucat același set de numere la jocul Cash 5, aceasta a reușit să aibe un câștig uimitor.

Femeia și-a ales combinația câștigătoare în urmă cu 6 ani și nu a renunțat niciodată la ea, chiar dacă nu a avut succes imediat.

„Sora mea m-a convins să continui să joc aceleași numere. Mi-a spus că într-o zi o să câștig”, a declarat Barbara Munford.

Predicția surorii s-a împlinit pe 6 noiembrie 2025, când Barbara a cumpărat un bilet de 1 dolar de la magazinul Lucky Stop de pe Legion Road, în Hope Mills. Biletul ei s-a dovedit a fi câștigătorul marelui premiu de 154.168 de dolari.

Femeia își amintește cu emoție momentul în care a verificat numerele extrase.

„Eram atât de entuziasmată. Eram în sufragerie și plângeam”, a mărturisit femeia.

Câștigătoarea a explicat că intenționează să folosească banii pentru a-și achita facturile și pentru a-și asigura un trai mai liniștit.

Un alt bărbat a avut un câștig uimitor

Un bărbat din Upper Marlboro, statul Maryland, a povestit că juca diverse jocuri de loterie de peste 35 de ani. De obicei prefera marile jackpoturi, precum Powerball și Mega Millions, dar uneori încerca și jocuri mai mici, precum Pick 5, Pick 4 sau Pick 3.

Totul s-a schimbat într-o zi, când bărbatul își ajuta vecinul la tuns iarba. În timp ce lucra, i-a venit brusc în minte combinația de numere 1-3-6-0-5.

„Tundeam iarba vecinului și numerele astea pur și simplu mi-au venit în cap și nu mai dispăreau. Când am ajuns acasă, soția mi-a spus că ar trebui să joc numerele alea, așa că am făcut-o”, a povestit bărbatul.

Bărbatul a cumpărat un bilet Pick 5 de la magazinul Express Mart de pe Hall Road, în orașul Bowie, iar la scurt timp după extragere, viața lui s-a schimbat, având parte de un câștig considerabil de 150.000 de dolari.