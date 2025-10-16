Prima pagină » Actualitate » Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil

16 oct. 2025, 17:51, Actualitate
Cristian Pistol, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunţat că vineri după-amiază va fi deschis circulaţiei lotul 2 al autostrăzii A7 Ploieşti – Buzău, care va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil.

”Deschidem mâine după amiază circulaţia pe încă 28 km din A7! Ajungem astfel la aproximativ 132 km de autostradă deschişi circulaţiei din totalul celor 319 km ai Autostrăzii Moldovei”, a anunţat Cristian Pistol, joi, într-o postare pe Facebook.

Potrivit şefului CNAIR, Lotul 2 (Mizil – Pietroasele) al autostrăzii Ploieşti – Buzău va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil.

Acuzațiile Asociaţiei Pro Infrastructură

Miercuri, şi Asociaţia Pro Infrastructură anunţa că vineri se va deschide traficul pe lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău, dar aprecia că ”la noi niciodată nu este aşa simplu”, întrucât doar spre Bucureşti se va putea circula, în sens opus şoferii fiind nevoiţi să circule prin localităţi.

”Nivelul de incompetenţă şi delăsare este absolut inacceptabil”, afirmau reprezentanţii organizaţiei, care adăugau că ”incompetenţa şi fuga de răspundere ale oficialilor CNAIR şi ale celor din Ministerul Transporturilor sunt strigătoare la cer”.

Potrivit acestora, ”nivelul de incompetenţă şi delăsare este absolut inacceptabil”.

”Grija faţă de cetăţenii care le plătesc salariile responsabililor din CNAIR şi MT este ca şi inexistentă. Au avut timp berechet să se asigure că Nurol termină în timp util breteaua necesară astfel încât să fie folosit şi sensul de descărcare pe cei câţiva kilometri de pe lotul turcilor, până în nodul dintre A7 şi DN2, nu doar cel de încărcare. Mai mult, aşa era planul de inaugurare înainte să avem bâlbele bulgarilor de la Trace de pe cele 3 structuri unde au greşit nu doar sudurile iniţiale, ci la podul peste pârâul Sărata au dat de gard inclusiv cu soluţia de remediere”, au mai transmis specialiştii organizaţiei, preia news.ro.

Contractul pentru cei 28,35 kilometri a fost semnat cu asocierea româno-bulgară Coni-Trace în 07.06.2022 pe 1,25 miliarde lei fără TVA şi prevede 20 de luni de execuţie directă, fără perioadă de proiectare. Ordinul de începere a fost dat în 11.08.2022 şi antreprenorii au primit o extensie de vreo 6 luni, justificată de materialul inutilizabil din gropile de împrumut. Deci întârziere de un an faţă de termenul contractual de finalizare ajustat, octombrie 2024.

”Cu chiu cu vai, reţeaua românească de autostrăzi şi drumuri expres aflate în exploatare ajunge aşadar la 1.353,4 kilometri, din care 83,54 kilometri au fost inauguraţi în 2025”, arată Asociaţia Pro Infrastructură.

