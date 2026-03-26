Lovitură de amploare în Italia: 20 de milioane de dolari confiscate într-o fraudă a cărei victimă este actrița Ursula Andress

Poliția financiară italiană a confiscat bunuri estimate la aproximativ 20 de milioane de euro, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă financiară în care victimă ar fi fost celebra actriță suedeză Ursula Andress, potrivit Reuters.

Proprietăți de lux și opere de artă, în vizorul autorităților

Potrivit Guardia di Finanza, bunurile ar proveni din operațiuni de spălare de bani desfășurate în detrimentul actriței. Printre acestea se numără o proprietate exclusivistă din zona rurală San Casciano in Val di Pesa, în apropiere de Florența, înconjurată de vii și plantații de măslini, dar și lucrări de artă și alte active financiare.

Actrița a depus o plângere penală în Elveția, susținând că ar fi fost înșelată de persoane care îi gestionau averea, printr-o serie de tranzacții „extrem de opace”. Ancheta, desfășurată atât în Italia, cât și în Elveția, a scos la iveală legături relevante cu zona Florența, ceea ce a dus la intervenția autorităților italiene.

Cariera vedetei a atins apogeul în anii 1960 prin roluri alături de Elvis Presley, Dean Martin, Marcello Mastroianni, Jean-Paul Belmondo și Peter Sellers.

Actrița și-a început careira jucând în filme italiene, s-a mutat la Hollywood în 1955, unde a obținut numeroase roluri în filme americane. În anii ’60 și ’70 ea era considerată una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei, atât în Europa, cât și în SUA.

Este cunoscută și prin controversele în care a fost implicată și a pozat de mai multe ori pentru revista Playboy. Ultimul său rol în film sau televiziune a fost în 2005, când a jucat în lungmetrajul „St. Francis Birds Tour”, o satiră la adresa industriei cinematografice.

