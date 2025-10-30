Cum funcționează poprirea și sechestrul pe conturi. Câți bani îți poate bloca Fiscul românesc

Tot mai mulți români ajung în situația neplăcută de a afla că au datorii la ANAF abia atunci când li se blochează conturile bancare. Procedura de poprire pare una bruscă și nedreaptă pentru cei afectați, însă realitatea este alta. Fiscul urmează pași clari, stabiliți prin lege, înainte de a lua această măsură.

În practică, comunicarea dintre instituție și contribuabil nu este mereu eficientă, iar notificările ajung doar în mediul online, unde mulți nu le verifică la timp.

Cum poți afla dacă ai datorii la ANAF

Potrivit Codului de procedură fiscală, ANAF trebuie să anunțe contribuabilul despre existența unei datorii înainte de a începe executarea silită. Notificarea se face printr-o somație, emisă după ce termenul de plată a fost depășit. Aceasta poate fi transmisă prin poștă sau prin intermediul platformei Spațiul Virtual Privat (SPV).

Aici apare principala problemă: chiar dacă persoana nu citește documentul din SPV, el se consideră comunicat în termen de 15 zile de la postare. Astfel, mulți români nu află la timp despre datorii și descoperă existența lor abia când conturile sunt blocate.

Pentru sumele mici – sub 40 de lei – ANAF nu mai trimite somații individuale, ci le adună până când se atinge un prag minim care permite executarea.

Când se poate pune poprirea pe conturi

Dacă termenul de plată a expirat, iar datoria nu este achitată, Fiscul are dreptul de a începe executarea silită. Primul pas este proprirea conturilor bancare. Aceasta se realizează automat, prin sistemul electronic e-Popriri, care transmite băncilor ordinul de blocare a sumelor datorate.

Băncile sunt obligate să rețină banii din conturi și să-i vireze la Trezorerie, dar doar în limita sumei înscrise în documentele ANAF. Poprirea se poate aplica asupra:

conturilor bancare personale sau de firmă;

veniturilor din salarii sau pensii (în limita a o treime din venit);

altor sume datorate de terți, cum ar fi chirii neîncasate sau creanțe comerciale.

Dacă datoria este mare și nu poate fi recuperată din conturi sau venituri, ANAF poate dispune sechestrul asupra bunurilor mobile (mașini, echipamente) sau imobile (terenuri, locuințe).

Totuși, legea protejează parțial persoanele fizice: dacă datoria este sub 20.000 de lei, Fiscul nu poate executa silit locuința principală a contribuabilului, cu excepția cazurilor de fraudă fiscală.

Recomandările autorului: