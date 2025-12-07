Gigi Becali a reacționat după numai 45 de minute: ce jucători au fost dați afară la pauza derby-ului FCSB – Dinamo

Gigi Becali a trăit la intensitate maximă derby-ul cu Dinamo, dovadă că a reacționat de la pauza meciului, când a decis să scoată de pe teren doi jucători, nemulțumit de prestația lor, după cum a remarcat PROSPORT.

Pentru că nu s-au mișcat pe teren așa cum se aștepta patronul, doi fotbaliști au fost schimbați încă de la pauză, „antrenorul” neoficial al campioanei asumându-și total deciziile luate.

Cine a plătit cu locul în echipă

Potrivit Prosport, Ngezana și Radunovic sunt cei care l-au supărat pe Gigi Becali, latifundiarul din Pipera luând decizia să-i înlocuiască înainte de startul reprizei secunde. În locul lor au intrat Popescu și Pantea.

Prima repriză a derby-ului FCSB – Dinamo a fost una săracă în faze de poartă, cu o ușoară dominare a oaspeților de pe Arena Națională. În 45 de minute, doar șutul lui Adrian Șut, de la 17 mectri, ar putea fi consemnat, dar și acesta a părut mai mult o pasă la portar.

Campioana României era obligată să câștige partida, motiv pentru care Gigi Becali a mutat încă de la pauză, sperând că trimiterea unor forțe proaspete în teren va dinamita jocul din partea secundă. În acest sens, i-a lăsat la cabine pe Ngezana și Radunovic, pe gazon fiind trimiși Popescu și Pantea.

Pe cale de consecință, FCSB a schimbat și sistemul de joc – Lixandru a ajuns fundaș central, în timp ce italianul Cisotti a coborât lângă Șut, la „închidere”.

N-a funcționat, Pantea, dar mai ales Popescu neaducând niciun plus în jocul „roș-albaștrilor”.

Dacă în partida din tur s-au marcat 7 goluri, dintre care 4 din lovitură de la 11 metri, aseară a fost un joc tern, fără mari faze de poartă. Dinamo a ratat cea mai mare ocazie, în repriza a doua, șutul lui Boateng lovind bara porții apărate de Târnovanu.

Dinamo, pe 3 în Superligă

FCSB a început meciul cu Târnovanu – Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Cisotti, Olaru, M. Toma – Tănase.

De partea cealaltă, Zeljko Kopic a trimis pe teren următorul „11”: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Soro, Caragea.

În urma rezultatului de sâmbătă, Dinamo și-a consolidat locul 3 în clasament, cu 35 de puncte. FCSB continuă să aibă emoții în privința calificării în play-off.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Plouă cu amenzi la FCSB. Gigi Becali nu a mai rezistat, după 0-0 cu Dinamo: „Îi dau maximum din cât vom putea! Debandadă!”

„Am vrut să-l schimb, dar mi-a zis MM: «Gigi, îl nenorocești!»”. Ce fotbalist de la FCSB a intrat în gura patronului după derby-ul cu Dinamo

FCSB – Dinamo 0-0 | Gigi Becali: „Mingea doar la ei! Noi ne-am apărat bine”