Lovitură în plin sezon estival. Wizz Air renunță la mai multe zboruri din România. Aeroporturile din Timișoara și Craiova sunt cele mai afectate

În plin sezon estival, Wizz Air anunță că anulează și suspendă mai multe zboruri de pe aeroporturile din București, Timișoara, Craiova și Brașov. Compania aeriană low-cost explică decizia prin ajustarea rețelei de zboruri în funcție de cererea din piață și de strategia de optimizare a capacității.

Decizia companiei va lăsa mii de pasageri din vestul, centrul și sudul țării fără conexiuni directe către mai multe destinații importante din Europa.

„Ajustarea rețelei de rute permite companiei să răspundă la trendurile actuale de călătorie și să-și distribuie capacitatea mai eficient”, au transmis reprezentanții Wizz Air, conform Boarding Pass.

Când și ce curse vor fi anulate

Modificările anunțate de Wizz Air vor afecta patru mari aeroporturi din România, iar cele mai drastice măsuri vor fi luate în Timișoara și Craiova. De la jumătatea lunii septembrie 2026, pasagerii din vestul țării vor pierde conexiunile directe către Cehia, Germania și Elveția. Compania va anula definitiv zborurile de pe aeroportul din Timișoara către Praga, Berlin, Frankfurt Hahn, Nuremberg și Basel.

De asemenea, Wizz Air renunță definitv la zborurile pe ruta Craiova – Napoli. Legătura a fost introdusă recent, în noiembrie 2025, și își va înceta activitatea pe 24 octombrie 2026. Și aeroportul din Ghimbav pierde o conexiune internațională importantă. Ruta Brașov – Nuremberg va fi anulată definitiv.

Zborul București – Turku va fi suspendat temporar

Spre deosebire de aeroporturile celelalte, măsura luată în București este temporară. Singura legătură directă dintre România și Finlanda, ruta București – Turku, va fi suspendată în perioada 29 iunie 2026 – 25 octombrie 2026.

Nu este prima serie de zboruri anulate

Luna trecută, Wizz Air a decis să renunțe la 6 zboruri, operate sau planificate, de pe aeroporturi din România. Astfel, ruta Timișoara – Birmingham nu a mai fost inaugurată. De asemenea, rutele București – Bratislava și Craiova – Memmingen vor fi eliminate la finalul lunii iunie. Din 9 august va fi anulată și ruta București – Paris (Orly).

Wizz Air lansează destinații noi în această vară

În contrast cu reducerea mai multor rute, operatorul de zbor low-cost continuă extinderea pe alte piețe. Începând cu 1 iulie, Wizz Air introduce o rută sezonieră între București – Dubrovnik, cu trei zboruri săptămânale.

Tot în această vară, compania a lansat sau reluat mai multe destinații din România: