Lovitură pentru cei care se folosesc de persoanele cu dizabilități ca să profite de facilități fiscale. Ce a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că a senat un ordin prin care activitățile în Unitățile Protejate Autorizate să fie mai atent monitorizate. „Închidem robinetul băieților deștepți care folosesc Unitățile Protejate Autorizate ca să maximizeze profituri și să profite de facilitățile fiscale. Am schimbat regulile jocului. Echipe mixte de control sunt deja în teren. Si vom schimba și legislația”, anunță Florin Manole.

„Ceea ce trebuia să fie o șansă pentru persoanele cu dizabilități, a devenit pentru unii doar o afacere. La jumătatea lunii februarie, o investigație jurnalistică a arătat cum un mecanism creat pentru integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități a fost deturnat. Pe scurt, sunt oameni care folosesc Unitățile Protejate Autorizate ca să maximizeze profituri și să profite de facilitățile fiscale. UPA ar trebui să fie locuri în care persoanele cu dizabilități pot munci, pot avea un venit și o șansă reală de integrare. Vorbim despre oameni care vor să muncească”, precizează Florin Manole.

Ministrul Muncii spune că acest sistem a fost deturnat de către cei care vor să-și crească veniturile pe seama persoanelor cu dizabilități.

„Problema este că în unele cazuri acest sistem a fost deturnat: profitul înaintea integrării profesionale a persoanelor cu dizabilități. După investigația jurnalistică, am luat măsuri. Am făcut controale (…) am semnat un ordin prin care echipe mixte de control sunt deja în teren. Pentru că până recent nu exista niciun control real asupra acestor unități. Zero controale”, explică Manole.

Acestea mai spune că în prezent nu există verificări în teren înainte de autorizare.

„Practic, pe hârtie, totul poate arăta bine, perfect. Mai mult, autorizația se dă pentru sediu, dar activitatea se poate desfășura în alte locuri care nu erau verificate. Asta crează abuzuri și spații pentru abuzuri”, mai susține ministrul Muncii.