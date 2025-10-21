Prima pagină » Actualitate » Lovitură pentru Elon Musk: SpaceX ar putea fi eliminată din misiunea pe Lună a NASA

21 oct. 2025, 13:36, Actualitate
Declarații dure făcute de șeful NASA într-o rară apariție televizată. Sean Duffy a declarat că agenția pe care o conduce ar putea renunța la SpaceX pentru a-și trimite astronauții pe Lună, la sfârșitul acestui deceniu.

Potrivit CNN, Duffy a sugerat că NASA ar putea alege o altă companie pentru misiunea selenară.

SpaceX, în întârziere

SpaceX a primit un contract de 2,9 miliarde de dolari pentru a furniza modulul de aselenizare cu care astronauții vor ajunge pe suprafața Lunii, dar este în întârziere cu livrarea echipamentului promis.

Lentoarea cu care se mișcă cei de la SpaceX, companie deținută de Elon Musk, ar putea zădărnici eforturile NASA de a readuce oamenii pe Lună înaintea Chinei, în contextul unei noi curse spațiale între cele două mari superputeri.

„Își depășesc termenele limită, iar noi suntem într-o cursă împotriva Chinei”, a declarat Duffy pentru emisiunea „Squawk Box”, de la CNBC, referindu-se la dezvoltarea de către SpaceX a navei Starship – vehiculul pe care compania intenționează să-l folosească drept modul de aselenizare pentru NASA.

„Așadar, voi deschide contractul. Voi permite altor companii spațiale să concureze cu SpaceX”, a transmis Sean Duffy.

Dacă NASA ar anula contractul său cu SpaceX, acest lucru va semnala o inversare remarcabilă a unui plan pe care agenția spațială îl are în vigoare din 2021.

Atunci, NASA a ales Starship – care se află încă în stadii incipiente de dezvoltare și a acumulat trei eșecuri în zbor și câteva zboruri de testare suborbitale reușite până acum în 2025 – pentru a servi drept modul de aselenizare în timpul misiunii istorice de aselenizare, numită Artemis III.

Când ar trebui pornită misiunea Artemis III

Afirmațiile lui Duffy vin în contextul în care decizia din 2021 se confruntă cu o nouă analiză din partea liderilor industriei spațiale, care sunt îngrijorați că logistica implicată în utilizarea navei spațiale Starship a SpaceX este prea complexă și ar putea determina NASA să piardă cursa pentru misiunea pe Lună.

Misiunea de aselenizare Artemis III este programată în prezent să aibă loc chiar la mijlocul anului 2027.

