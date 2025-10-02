Prima pagină » Știri externe » Elon Musk, prima persoană din istorie cu o avere netă de aproximativ 500 miliarde dolari

Elon Musk, prima persoană din istorie cu o avere netă de aproximativ 500 miliarde dolari

02 oct. 2025, 08:06, Știri externe
Elon Musk, prima persoană din istorie cu o avere netă de aproximativ 500 miliarde dolari

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a devenit prima persoană din istorie care are o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari.

Revenirea acțiunilor companiei de vehicule electrice dar și creșterea celorlalte startup-uri ale lui Elon Musk au dus la o situație favorabilă pentru el.

Elon Musk, prima persoană din istorie cu o avere netă de 500 miliarde dolari

Averea netă a lui Musk se ridică la 499,5 miliarde de dolari. Acțiunile Tesla care au crescut în ultimul an cu peste 14% au determinat creșterea averii acestuia, astfel i-au fost adăugate peste 7 miliarde de dolari la averea sa netă.

Săptămâna trecută, consiliul de administrație al Tesla a propus un plan de compensare de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk, astfel a subliniat influența pe care o are asupra producătorului de automobile, în încercarea de a se transforma într-o putere în domeniul roboticii și al inteligenței artificiale.

Startup-ul de AI al lui Musk, xAI, și compania de rachete SpaceX și-au mărit, de asemenea, valorile în acest an.

Elon Musk a fost urmat de fondatorul Oracle, Larry Ellison, cu a doua cea mai bogată persoană, cu o avere netă de aproximativ 351,5 miliarde de dolari.

Recent, acțiunile Tesla au urcat cu aproape 6% după ce CEO-ul companiei a dezvăluit că a cumpărat pe piața liberă 2,57 de milioane de acțiuni ale companiei, cu o valoare totală de circa 1 miliard de dolari.

Este prima achiziție de acest fel din februarie 2020 și cea mai mare ca valoare realizată vreodată de Musk.

Gestul lui Elon Musk a fost interpretat de investitori drept un semnal puternic de încredere din partea CEO-ului Tesla, în contextul în care acțiunile sale au pierdut teren în 2025 pe fondul unor vânzări slabe și al controverselor politice legat de Musk. Totuși, titlurile au crescut cu peste 25% în ultimele trei luni.

Tesla a anunțat că va cere aprobarea acționarilor pentru un nou pachet salarial destinat lui Musk, ce ar putea ajunge la 975 miliarde de dolari, dacă vor fi atinse obiective extrem de ambițioase.

Recomandările autorului:

Citește și

EXTERNE Avertisment sumbru de la responsabilii Premiului Nobel. Moștenirea științifică americană este pusă în pericol de Donald Trump
07:49
Avertisment sumbru de la responsabilii Premiului Nobel. Moștenirea științifică americană este pusă în pericol de Donald Trump
ANALIZĂ Süddeutsche Zeitung: UE se concentrează pe apărarea comună și pe sancționarea Rusiei /GERMANIA denunță birocrația europeană
06:30
Süddeutsche Zeitung: UE se concentrează pe apărarea comună și pe sancționarea Rusiei /GERMANIA denunță birocrația europeană
EXTERNE Noi dispute între Marea Britanie și APPLE /Guvernul de la Londra vrea acces la datele stocate ale cetățenilor
00:01
Noi dispute între Marea Britanie și APPLE /Guvernul de la Londra vrea acces la datele stocate ale cetățenilor
EXTERNE Protestele pro-palestiniene din Italia amenință să paralizeze căile ferate din Peninsulă
23:48
Protestele pro-palestiniene din Italia amenință să paralizeze căile ferate din Peninsulă
VIDEO Mesajul liderilor UE după summitul de la Copenhaga, la care a participat inclusiv Nicușor Dan/ „Menținem UNITATEA, pentru securitatea continentului”
21:58
Mesajul liderilor UE după summitul de la Copenhaga, la care a participat inclusiv Nicușor Dan/ „Menținem UNITATEA, pentru securitatea continentului”
EXTERNE Rusia ar putea naționaliza și vinde rapid activele deținute de străini, ca REPRESALII pentru inițiativele europenilor
21:34
Rusia ar putea naționaliza și vinde rapid activele deținute de străini, ca REPRESALII pentru inițiativele europenilor
Mediafax
Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie
Digi24
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
Cancan.ro
Povestea livratorului de la Glovo care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru tratamentul iubitei: 'Uneori simt că nu mai pot' 😢
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București
Mediafax
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Povestea livratorului român care muncește și 14 ore pentru a strânge bani pentru iubita sa. Aceasta trăiește cu dureri mari în fiecare zi după un teribil accident: „Cel mai mare vis al meu este să fie ea sănătoasă”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Evz.ro
Bursucu, momente de panică. Un b[rbat i-a smuls copilul din brațe
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Cel putin 14 copii morti dupa ce s-au intoxicat cu sirop de tuse suspectat că ar fi fost contaminat cu o substanță letală
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Coiful dacic de la Coțofenești și patru brățări dacice, incluse în Muzeul Obiectelor Culturale Furate
BREAKING NEWS Procurorii DIICOT, 46 de percheziții în București, Giurgiu și Ilfov. Sunt vizați membri ai clanului „Butoane”, dar și un polițist / Acuzații de prostituție și trafic de persoane
09:02
Procurorii DIICOT, 46 de percheziții în București, Giurgiu și Ilfov. Sunt vizați membri ai clanului „Butoane”, dar și un polițist / Acuzații de prostituție și trafic de persoane
ACTUALITATE Avem o dată oficială. Când va începe construcția noului stadion din Ștefan cel Mare în valoare de 172 de milioane de euro
09:01
Avem o dată oficială. Când va începe construcția noului stadion din Ștefan cel Mare în valoare de 172 de milioane de euro
SPORT FCSB și-a stabilit obiectivul în Europa League
08:54
FCSB și-a stabilit obiectivul în Europa League
ACTUALITATE O nouă iarnă cu risc de alertă în sistemul energetic național. În scenariu pesimist, termocentralele din Oltenia și Valea Jiului nu vor funcționa
08:49
O nouă iarnă cu risc de alertă în sistemul energetic național. În scenariu pesimist, termocentralele din Oltenia și Valea Jiului nu vor funcționa
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”
08:43
Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”
SPORT FCSB – Young Boys, în Europa League. Cum poate arăta primul 11 al echipei lui Elias Charalambous
08:34
FCSB – Young Boys, în Europa League. Cum poate arăta primul 11 al echipei lui Elias Charalambous