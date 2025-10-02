Elon Musk, prima persoană din istorie cu o avere netă de aproximativ 500 miliarde dolari

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a devenit prima persoană din istorie care are o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari.

Revenirea acțiunilor companiei de vehicule electrice dar și creșterea celorlalte startup-uri ale lui Elon Musk au dus la o situație favorabilă pentru el.

Elon Musk, prima persoană din istorie cu o avere netă de 500 miliarde dolari

Averea netă a lui Musk se ridică la 499,5 miliarde de dolari. Acțiunile Tesla care au crescut în ultimul an cu peste 14% au determinat creșterea averii acestuia, astfel i-au fost adăugate peste 7 miliarde de dolari la averea sa netă.

Săptămâna trecută, consiliul de administrație al Tesla a propus un plan de compensare de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk, astfel a subliniat influența pe care o are asupra producătorului de automobile, în încercarea de a se transforma într-o putere în domeniul roboticii și al inteligenței artificiale.

Startup-ul de AI al lui Musk, xAI, și compania de rachete SpaceX și-au mărit, de asemenea, valorile în acest an.

Elon Musk a fost urmat de fondatorul Oracle, Larry Ellison, cu a doua cea mai bogată persoană, cu o avere netă de aproximativ 351,5 miliarde de dolari.

Recent, acțiunile Tesla au urcat cu aproape 6% după ce CEO-ul companiei a dezvăluit că a cumpărat pe piața liberă 2,57 de milioane de acțiuni ale companiei, cu o valoare totală de circa 1 miliard de dolari.

Este prima achiziție de acest fel din februarie 2020 și cea mai mare ca valoare realizată vreodată de Musk.

Gestul lui Elon Musk a fost interpretat de investitori drept un semnal puternic de încredere din partea CEO-ului Tesla, în contextul în care acțiunile sale au pierdut teren în 2025 pe fondul unor vânzări slabe și al controverselor politice legat de Musk. Totuși, titlurile au crescut cu peste 25% în ultimele trei luni.

Tesla a anunțat că va cere aprobarea acționarilor pentru un nou pachet salarial destinat lui Musk, ce ar putea ajunge la 975 miliarde de dolari, dacă vor fi atinse obiective extrem de ambițioase.

Recomandările autorului: