Accesul Ucrainei la serviciul de internet prin satelit Starlink al companiei SpaceX ar putea fi întrerupt din cauza deciziei președintelui polonez, Karol Nawrocki, de a se opune prin veto unui proiect de lege privind ajutorarea refugiaților ucraineni, a declarat luni un viceprim-ministru polonez.

Polonia plătește pentru ca Ucraina să utilizeze serviciile Starlink, care oferă conectivitate la internet țării și Armatei sale în încercarea de a respinge atacurile forțelor ruse, amintește Reuters.

„Legea căreia președintele Nawrocki i s-a opus prin veto extindea perioada de asistență, adică finanțarea din Fondul de Ajutor pentru Ucraina, până în martie anul viitor. Prin urmare, nu mai există bază legală pentru această finanțare începând cu 1 octombrie”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului polonez al Digitalizării.

Karol Nawrocki a blocat legea care ar fi prelungit asistența pentru Ucraina

Președintele Karol Nawrocki a blocat prin veto o lege care prelungește măsurile de asistență socială pentru refugiații ucraineni și a propus în locul acestui act normativ o inițiativă legislativă de limitare a accesului ucrainenilor la alocațiile pentru copii și la asistența medicală gratuită în sistemul public de sănătate. Această lege împotriva căreia președintele și-a folosit dreptul de veto cuprinde, însă, și dispozițiile ce oferă baza legală prin care Polonia plătește pentru Ucraina accesul la Starlink.

Un purtător de cuvânt al președintelui Nawrocki a declarat între timp că dispozițiile legale referitoare la continuarea plății abonamentului Starlink pentru Ucraina vor putea fi repuse în aplicare dacă Parlamentul adoptă proiectul de lege propus de șeful statului.

Karol Nawrocki, susținut de formațiunea conservatoare eurosceptică Lege și Justiție (PiS), a câștigat pe 1 iunie alegerile prezidențiale la mică diferență în fața primarului Varșoviei, Rafal Trzaskowski, susținut de premierul liberal Donald Tusk. În campania electorală, Karol Nawrocki s-a angajat să continue ajutorul militar pentru Ucraina, dar a respins ideea aderării acesteia la NATO. El a promis de asemenea să nu trimită trupe poloneze în Ucraina și că va fi „mai critic” față de Kiev, în comparație cu fostul președintele Andrzej Duda, cu care împărtășea aceeași orientare ideologică.

Prin rețeaua de sateliți Starlink, miliardarul Elon Musk a ajutat Ucraina să mențină operaționale internetul și comunicațiile, după ce odată cu lansarea invaziei, în februarie 2022, Rusia a distrus rețelele de internet și telefonie mobilă ucrainene. Armata ucraineană depinde în mare măsură de terminalele Starlink ale companiei SpaceX pentru comunicațiile pe câmpul de luptă și pentru unele operațiuni cu drone, amintește sursa citată.

Sursa foto: Shutterstock