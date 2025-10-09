Prima pagină » Actualitate » Lovitură pentru Guvern, gaură în buzunarul cetățeanului: România s-a împrumtutat joi cu peste 1 miliard de lei

09 oct. 2025, 17:58, Actualitate
Ministerul Finanțelor împrumută iar România. De data aceasta cu 1,063 miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de stat și una de certificate de trezorerie cu discount, potrivit datelor BNR. 

Vineri este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 60 de milioane de lei. 

Ce are programat Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanţelor a planificat, în luna octombrie, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 990 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni. Suma totală, de 7,99 miliarde lei, este cu 995 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna septembrie a acestui an, de 6,995 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat, conform Digi24. 

