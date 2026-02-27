La inițiativa consilierului ardelean Bashar Molhem, Emil Boc pune în dezbatere publică soarta păcănelelor la Cluj

Emil Boc a declarat într-o conferință de presă că intenționează să supună Consiliului Local o propunere privind limitarea sau interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului Cluj-Napoca. Acest lucru se poate întâmpla doar după organizarea unei consultări publice. Decizia vine pe fondul preocupărilor legate de influența nocivă a jocurilor de noroc asupra elevilor, adolescenților și tinerilor din oraș, considerată o „prioritate absolută” de edil, publică Actual de Cluj.ro

Primarul a explicat că, înainte de a lua o decizie administrativă, va organiza o dezbatere amplă cu toate părțile implicate – familii, autorități și specialiști în prevenție – astfel încât opinia comunității să fie parte din procesul decizional. Edilul a subliniat că vrea să reducă impactul dependenței de jocuri de noroc asupra sănătății mintale și situației financiare a tinerilor, dar și să promoveze măsuri de descurajare, prevenție și tratament pentru adulți.

Propunerea consilierului județean Bashar Molhem

În Cluj, ideea limitării sau interzicerii sălilor de jocuri de noroc a fost susținută recent și în spațiul public de consilierul județean Bashar Molhem, care a propus o dezbatere privind reducerea drastică sau eliminarea acestor activități din municipiu, invocând efectele sociale și financiare asupra familiilor.

La nivel național, mai mulți primari au anunțat că vor folosi noile prevederi legale pentru a restricționa sau interzice păcănelele în orașele pe care le conduc. La Brăila, edilul a declarat că va propune Consiliului Local interzicerea sălilor de jocuri de noroc, asumându-și public această decizie. Inițiative similare au fost anunțate și la Vaslui, unde primarul a precizat că va promova o hotărâre de consiliu pentru eliminarea locațiilor cu jocuri de noroc din oraș.

Noile reglementări din ordonanța privind reforma administrației prevăd că operatorii de jocuri de noroc trebuie să obțină anual autorizație de funcționare de la autoritățile locale, care pot aproba sau respinge solicitările în funcție de prioritățile de dezvoltare urbană, ordinea publică și protecția sănătății comunității.

