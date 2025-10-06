Prima pagină » Actualitate » Lovitură pentru Nicușor Dan de la instanța supremă. Toate autorizațiile eliberate de către Primăria Sector 2, atacate de fostul edil, rămân valabile

06 oct. 2025, 18:23, Actualitate
Nicușor Dan nu a avut dreptul, în calitate de primar general, să atace în instanță Autorizațiile de Construcție emise de Primăria Sectorului 2. Înalta de Curte de Casație și Justiție a stabilit, luni, 6 octombrie, că doar prefectul are această calitate. În acest context, spun surse juridice pentru Gândul, toate AC-urile emise de Primăria Sectorului 2 rămân valabile.

Surse juridice au explicat pentru Gândul că Nicușor Dan, în calitate de primar general, dorea să obțină dreptul de ataca autorizațiile emise de primarii de sectoare.

Înalta Curte a stabilit însă că ce și-a dorit Nicușor Dan este imposibil.

„În calitate de primar general, Nicușor Dan a atacat 39 de autorizații de construcție emise de Primăria Sectorului 2, în baza PUZ Coordonator Sector 2. Pentru 38 dintre ele, instanțele i-au respins acțiunea, pe criteriul că primarul general nu poate ataca autorizațiile emise de un primar de sector. Această calitate o are doar prefectul, care verifică legalitatea actelor administrative de pe teritoriul orașului București. Doar pentru o singură autorizație, un singur complet din cele 39 investite, a spus că primarul general avea calitate. Profitând de această singură hotărâre, avocații primarului general au cerut Înaltei Curți să dea o hotărâre de dezlegare de drept cu privire la această interpretare, ca primarul să poată ataca autorizațiile emise de primarii sectoarelor”, au explicat avocații consultați de Gândul.

Autorizațiile emise de Primăria Sectorului 2 rămân în picioare

Sursele Gândul spun că Înalta Curte a respins acest memoriu al avocaților primarului general.

„Categoric, și ÎCCJ a considerat că această calitate este a prefectului, și în niciun caz a primarului general”, mai spun sursele Gândul.

Ca atare, autorizațiile de construire emise de Primăria Sectorului 2 rămân în picioare, iar mai departe, niciun primar general nu va putea interpreta legea în acest sens, așa cum a făcut-o Nicușor Dan.

Doar prefectul Municipiului București poate să deschidă acțiune de anulare a unor astfel de acte administrative

Magistrații de la Tribunalul București au respins, în decembrie 2023, cererea primarului general de a putea ataca AC-urile Sector 2, pentru că nu avea calitatea procesuală în dosar.

Practic, judecătorii i-au reamintit atunci lui Nicușor Dan că – în calitate de primar general – nu are niciun drept de control asupra activității primarilor de sectoare și, așa cum Gândul a prezentat în exclusivitate (toate detaliile AICI), nu se poate „metamorfoza” în prefectul Capitalei.

  • Pentru emiterea autorizațiilor și pentru aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) și a Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUD), dar și pentru partea de disciplină în construcții există Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC).
  • ISC sesizează eventuale nereguli sau ilegalități printr-un raport transmis către Prefectul Capitalei.

În consecință, doar prefectul Municipiului București poate să deschidă acțiune de anulare a unor astfel de acte administrative, în cazul în care sunt constatate nereguli semnalate de ISC.

