Lucian Heiuș, fost șef al ANAF și actual vicepreședinte al Curții de Conturi, s-a tăvălit aproape gol prin zăpadă. A filmat totul și a publicat videoclipul pe facebook

05 ian. 2026, 22:18, Actualitate

Lucian Heiuș, fost șef al ANAF și actual vicepreședinte al Curții de Conturi, s-a tăvălit aproape gol prin zăpadă. A filmat totul și a publicat videoclipul pe pagina sa: Așa-i la munte!”, exclamă el.

Fost șef Anaf și fost deputat PNL, Lucian Heiuș nu a ținut cont de temperaturile scăzute de la munte, nici de ninsoare, și s-a aruncat, îmbrăcat doar în lenjerie, în zăpada mare. El nu s-a oprit aici, ci s-a frecat bine cu zăpadă pe piele, în ideea de a face o baie în omătul alb: Ce zi mai bună la munte decât aceea cu o baie în zăpadă! Așa-i la munte!”, a exclamat el.  Totul a fost filmat și a fost postat apoi pe pagina sa de Facebook.

Lucian Heiuș, declarație de avere

Conform ultimei declarații de avere, Lucian Heiuș are 2 terenuri agricole și două terenuri intravilane, situate în Hunedoara. Cele din intravilan sunt moștenire, în timp ce cele agricole sunt dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare. În ce privește imobilele, acesta are două case de locuit și una de vacanță, situate în Hunedoara. Tot în declarația sa de avere, se arată faptul că Lucian Heiuș deține 4 autoturisme și un ceas de lux și bijuterii. Are și un cont bancar cu suma de 76.302 lei. Are și un credit în valoare de 104.000 lei, scadent în anul 2029.

Cine este Lucian Heiuș

Lucian Heiuș este din Orăștie, Județul Hunedoara. Conform CV-ului său, din data de 15.01.2021 și până în prezent, el este Secretar de stat Ministerul Finanțelor. În perioada, 2020 – 01/2021 este Consilier superior la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, Timișoara, între 2016 – 2020 a fost deputat PNL, în perioada 11/2015 – 2016, el a fost Director general Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, Timișoara.

La Curtea de Conturi, Lucian Heiuș coordonează activitatea mai multor departamente.

Curtea de Conturi, instituția națională de audit

Curtea de Conturi este instituția supremă de audit a unui stat (sau a UE). Ea este o autoritate independentă care verifică legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficiența și eficacitatea folosirii resurselor financiare publice, raportând Parlamentului, Guvernului și altor entități, asigurându-se banii publici sunt gestionați corect și transparent și contribuind la buna guvernanță financiară. Curtea de Conturi a României este instituția națională de audit, un organ de control constituțional independent.

Cele mai noi