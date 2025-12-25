Prima pagină » Actualitate » Lucian Viziru s-a împăcat cu fratele său, Augustin. ”Nu mi-a plăcut niciodată faptul că eram certați”

Lucian Viziru s-a împăcat cu fratele său, Augustin. "Nu mi-a plăcut niciodată faptul că eram certați"

25 dec. 2025, 14:30, Actualitate
Lucian Viziru s-a împăcat cu fratele său, Augustin. ”Nu mi-a plăcut niciodată faptul că eram certați”
Galerie Foto 12
Lucian Viziru, în vârstă de 48 de ani, s-a împăcat cu fratele său, Augustin Viziru, în vârstă de 44 de ani. ”Nu mi-a plăcut niciodată faptul că eram certați”, a spus Lucian

Lucian Viziru, în vârstă de 48 de ani, s-a împăcat cu fratele său, Augustin Viziru, în vârstă de 44 de ani. ”Nu mi-a plăcut niciodată faptul că eram certați”, a spus Lucian.

Augustin Viziru este un nume cunoscut în peisajul showbiz-ului autohton Este fratele mai mic al lui Lucian Viziru. În plan personal, Augustin Viziru a devenit tătic pentru prima oară vara anului 2020. Fetița lui, Maria, a venit pe lume în data de 14 iunie.

Lucian Viziru a trăit timp de șapte ani în Germania. Lucian Viziru este căsătorit cu Ema, împreună cu care are un băiat, Mihai. Lucian Viziru a fost actor, dar fost solist în trupa ”Gaz pe foc”, actor și prezentator. De asemenea, acesta a fost antrenor de tenis.

De-a lungul anilor, cei doi frați au avut o relație cu suișuri și coborâșuri. Acum s-au împăcat. Lucian Viziru a vorbit despre împăcarea cu fratele său mai mic, Augustin, într-un interviu pentru revista Viva.

Lucian Viziru s-a împăcat cu fratele său, Augustin. ”Ideea că viața e prea scurtă pentru orgolii m-a împins să reconstruiesc relația cu el”

”Nu mi-a plăcut niciodată faptul că eram certați. Chiar dacă suntem firi foarte diferite, când îl văd mă bucur sincer să-l întâlnesc. E adevărat, avem câteva subiecte pe care e mai bine să nu le dezbatem. (râde) Dar cred că asta e valabil în multe familii. Ideea că viața e prea scurtă pentru orgolii m-a împins să reconstruiesc relația cu el”, a declarat Lcian Viziru.

”Eu mi-am dorit dintotdeauna ca Augustin să se descurce mai bine decât mine în actorie. Și, sincer, mulți cred că este mai bun ca actor, ceea ce pe mine nu mă deranjează, ba chiar mă bucură. Important e că face un job în care își folosește capul și, la fel ca mine, cred că a evoluat mult ca om datorită acestei meserii. Pe platouri, experiențele împărtășite au fost mereu o încântare. Nu a fost niciodată o competiție între noi doi, ci mai degrabă un soi de completare firească”, a mai spus artistul.

