Surpriză de sezon pe litoralul bulgăresc. Un container adus de valurile Mării Negre la țărm, în apropierea orășelului Tsarevo, s-a dovedit a fi plin cu figurine uriașe cu Moș Crăciun, un urs polar, reni și multe alte cutii pline cu ornamente festive.

Potrivit rapoartelor din presa bulgară, containerul a fost descoperit marți și provenea de pe nava grecească „Contship Jet”, care a fost lovită de drone și s-a scufundată în Marea Neagră luna trecută.

Postul public de televiziune bulgar BNT a declarat că încărcătura, evaluată la aproximativ 50.000 de euro, aparține unei companii românești și era destinată României.

Containerul a fost deschis cu autorizația Parchetului Militar din Sofia. În interior au fost găsite peste 80 de cutii, figurine ale lui Moș Crăciun în mărime naturală, un urs polar și alte decorațiuni festive. Unele dintre decorațiuni au rămas intacte, deoarece apa nu pătrunsese în interiorul containerului.

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„Verificăm conținutul containerului. Apoi întocmim un inventar al bunurilor identificate. Comerciantul care le-a comandat le va prelua pentru a le transporta în România. Până în prezent nu s-a constatat absolut nimic neregulamentar.”, a transmis locotenentul Atanas Yankov, Poliția Militară.

Diko Dikov, guvernatorul regiunii Burgas, a transmis, la rândul său: „Nu există niciun pericol legat de această marfă. Se efectuează absolut toate analizele. Se inventariază fiecare articol în parte, se vor preleva probe din fiecare element, pentru ca organele de anchetă să-și îndeplinească atribuțiile.”

Un reprezentant al proprietarului încărcăturii a asistat la operațiune, iar mărfurile recuperate urmau să fie transportate cu camionul în România.

„Acum trebuie să stabilim ce lipsește, ce s-a păstrat, ce articole mai funcționează și care nu, precum și ce se poate vinde ulterior. Din fericire pentru noi, containerul nu s-a umplut cu apă. Suntem recunoscători pentru ajutorul acordat”, a transmis, Omar Handan, reprezentantul proprietarului containerului.

Nava „Contship Jet” se îndrepta de la Haifa spre Constanța când a fost atacată, pe 28 octombrie. Containerul a fost aruncat în mare atunci și a rămas într-o zonă stâncoasă timp de o lună. Operațiunea de recuperare a încărcăturii de pe țărmul stâncos a durat câteva ore.