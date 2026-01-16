Lufthansa Group interzice folosirea bateriilor externe pe durata zborului. Lista companiilor care s-au aliniat deja noilor reguli

Începând cu data de 15 ianuarie 2026, regulile de zbor se schimbă pentru pasagerii tuturor companiilor din Lufthansa Group, care nu vor mai putea folosi baterii externe pe durata zborului. Telefoanele, tabletele și laptopurile nu vor mai putea fi alimentate cu ajutorul powerbank-urilor în aer, indiferent de existența prizelor sau a porturilor USB la bord, conform Bild.

Măsura se aplică în toate companiile din Lufthansa Group: Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Edelweiss și Air Dolomiti. Motivația oficială este legată de siguranță, având în vedere riscurile asociate bateriilor pe bază de litiu. Pentru pasageri, schimbarea este una imediat vizibilă, mai ales pe zborurile lungi, unde autonomia dispozitivelor devine o provocare.

Dispozitivele vor putea fi transportate doar în bagajul de mână și în condiții stricte: bateriile externe cu o capacitate de până la 100 watt-oră sunt permise fără aprobări suplimentare, în timp ce modelele mai puternice vor necesita acordul explicit al companiei aeriene. Transportul acestora în bagajul de cală rămâne complet interzis, conform regulilor internaționale deja în vigoare, preia Stiripesusrse.ro

Noutatea majoră a noilor reglementări constă în interdicția absolută de utilizare a powerbank-urilor în timpul zborului, măsură introdusă din motive de siguranță și aplicabilă tuturor pasagerilor, fără excepție, scrie publicația Bild.

Powerbank-urile, doar la purtător

Noile reguli nu se limitează la interdicția de a folosi bateriile externe. Pasagerii nu mai pot depozita powerbank-urile în compartimentele de bagaje de deasupra scaunelor. Acestea trebuie păstrate în buzunarul scaunului din față, în bagajul de sub scaun sau purtate direct asupra pasagerului. Singura categorie exceptată este cea a dispozitivelor medicale care necesită alimentare constantă.

Reguli identice pentru operatorii asiatici

Lufthansa nu este singurul operator care a introdus astfel de restricții. În Orientul Mijlociu, Emirates a implementat încă din octombrie 2025 o interdicție totală privind utilizarea powerbank-urilor în timpul zborului. În Asia-Pacific, companii precum Singapore Airlines, Thai Airways, China Airlines sau Tigerair Taiwan aplică deja reguli similare, interzicând atât încărcarea, cât și folosirea bateriilor externe.

În Coreea de Sud, pasagerii Korean Air sunt obligați să țină powerbank-urile la vedere, fără a le depozita în compartimentele de bagaje. În Australia, Qantas a introdus aceeași restricție în decembrie 2025, interzicând utilizarea bateriilor externe la bord. Practic, un gest obișnuit până de curând devine o practică tot mai rar permisă.

Verificați regulile pe site-urile oficiale!

Companiile aeriene recomandă ca înainte de îmbarcare pasagerii să verifice regulile direct pe site-urile oficiale, mai ales în cazul operatorilor care nu au anunțat încă modificări. Pentru cei care se tem că telefonul sau laptopul s-ar putea descărca în timpul zborului, soluția rămâne una simplă: încărcarea completă a dispozitivelor înainte de plecare.