Reguli draconice pentru pasageri în avion. Amenzi fără precedent pentru „comportamentele dăunătoare”

22 nov. 2025, 14:45, Actualitate
Franța a anunțat măsuri „decisive și eficiente” pentru combaterea comportamentului necorespunzător în timpul zborurilor, introducând un nou set de sancțiuni împotriva pasagerilor care deranjează, potrivit euronews.com. Autoritățile avertizează că astfel de comportamente reprezintă o „amenințare tot mai mare la siguranța zborurilor”.

Guvernul francez menționează că, în Europa, agențiile de aviație raportează între 200 și 500 de incidente pe lună, iar în 2024, Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) a înregistrat un incident la fiecare 395 de zboruri. Ca răspuns, Franța a publicat un decret în Jurnalul Oficial, care a intrat în vigoare pe 8 noiembrie, și a creat o bază de date specială pentru ca operatorii aerieni să raporteze „comportamentele dăunătoare”.

Trei reguli de aur pentru siguranța zborului

Pasagerii care încalcă cele trei reguli principale vor putea primi amenzi de până la 10.000 €, iar în cazul recidivei, sancțiunile pot ajunge la 20.000 €. Aceste reguli includ folosirea unui dispozitiv electronic atunci când utilizarea lui este interzisă, obstrucționarea activității echipajului sau refuzul de a respecta instrucțiunile de siguranță.

În cazurile grave, pasagerii pot fi supuși interdicției de îmbarcare timp de până la patru ani. Noile sancțiuni se aplică tuturor zborurilor operate de companii aeriene cu licență de operare emisă de Franța și vor coexista cu măsurile administrative existente, care includ urmărirea penală pentru cele mai grave fapte, cu pedepse de până la cinci ani de închisoare și amenzi de 75.000 €.

Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a subliniat că siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă „prioritatea absolută” a Franței, iar comportamentul disruptiv la bord este „inacceptabil”. „Acesta pune în pericol siguranța zborului și compromite condițiile de lucru ale echipajelor”, a adăugat Tabarot.

Potrivit oficialului, decretul oferă mijloace pentru o aplicare rapidă, corectă și proporțională a sancțiunilor, transmitând un mesaj clar: comportamentul disruptiv nu va mai fi tolerat. Noile reguli vin în contextul eforturilor tot mai intense din Europa de a reduce comportamentul antisocial în timpul zborurilor și de a proteja siguranța aeriană, potrivit stiripesurse.ro.

