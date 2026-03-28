Pe Transfăgărăşan ninge, iar stratul de zăpadă care s-a aşternut a oprit şi circulaţia autovehiculelor. Salvamontiştii argeşeni au lansat o serie de avertismente pentru turiştii care tranzitează zona.

Drumul a devenit impracticabil. Salvamont Argeş monitorizează situaţia şi a făcut publice câteva imagini video cu zăpada care continuă să cadă la Cota 1548, în zona Capra.

De la km 104, şoferii sunt atenţionaţi că nu se mai poate urca pe Transfăgărăşan, mai spun salvamontiştii.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Circulația se închide temporar pe Transfăgărășan, în zona barajului Vidraru. CNAIR anunță restricții pe mai multe intervale orare

Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Care sunt previziunile internaționale