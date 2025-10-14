LUPTE de stradă înaintea meciului Italia – Israel. Manifestanții pro-Palestina au pornit violențele. Forțele de ordine au recurs la tunuri cu apă

Manifestanții pro-Palestina au ieșit să protesteze pe străzile orașului Udine, înaintea meciului Italia – Israel, din calificările la Cupa Mondială. Oamenii sunt revoltați deoarece Italia acceptat să joace cu Israel, iar manifestația a degenerat în acțiuni violente. Protestatarii aruncă cu grenade lacrimogene în forțele de ordine, în timp ce poliția încearcă să împrăștie manifestanții cu tunuri de apă.

Manifestanții pro-Palestina au dezlănțuit un adevărat haos pe străzile orașului Udine, chiar înaintea meciului Italia – Israel. Protestatarii consideră că Italia nu ar fi trebuit să accepte partida cu Israel, din solidaritate pentru victimele din Fâșia Gaza.

Lunetiști, în centrul orașului Udine

Mai mulți lunetiștii au fost observați pe acoperișul hotelului din Udine, unde este cazată echipa Israelului, dar și pe acoperișul stadionului unde are loc meciul de calificare la Cupa Mondială, transmite AFP.

Orașul italian a fost în alertă maximă înainte de meciul Italia – Israel. Partida a fost plasată în categoria de risc maxim.

Riposta a degenerat în adevărate lupte de stradă între manifestanți și forțele de ordine. Orașul este cuprins de fumul grenadelor și sute de oameni au pornit un atac violent împotriva agenților de poliție, care se apără cu scuturi și căști.

Protestatarii încearcă să asedieze zone din oraș și să blocheze intervenția autorităților cu ajutorul gardurilor metalice.

În luna martie, Comitetul pentru Palestina de la Udine a solicitat conducerii FIFA să excludă Israelul din toate competițiile, pe motiv că echipa susține „politicile de ocupație” în teritoriile palestiniene.

FOTO/VIDEO: Local Team