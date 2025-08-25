Magia Coreei de Sud a ajuns la București, într-un festival inedit, cu gastronomie asiatică, muzică și sport

Magia Coreei de Sud a ajuns lângă București, într-un festival inedit. Gastronomia asiatică merge mână în mână cu muzica, dar și cu sportul. Vizitatorii care vor să trăiască această experiență pot afla secretele artei ceaiului, dar și ale ritualurilor sud-coreene pentru obținerea unei stări de bine. Festivalul „Zile coreene”, dedicat relaxării și descoperirii culturale, durează până mâine.

Pofticioșii au putut să încerce produsele culinare asiatice, mulți chiar pentru prima dată. Pe lângă degustări, un DJ a adus vibe-ul cluburilor din Seul în mijlocul românilor, dar au avut loc și demonstrații sportive. O echipă de atleți români s-a întrecut în mișcări la parelele cu invitați speciali din Coreea de Sud, iar publicul a urmărit cu atenție fiecare priză a tinerilor. Singura fată din cele două echipe a fost Alisia Perșa, dublă campioană mondială de calisthenics, la doar 19 ani. Cei care vor să experimenteze atmosfera autentică asiatică mai au la dispoziție o singură zi încărcată cu activități, potrivit Observator.

