Sărbătoare în Banatul cehesc. Peste o mie de cehi au ajuns în satul Eibenthal, pentru a participa la Festivalul Banatului

Au fost zile de sărbătoare și în Ținutul Cehesc al Banatului, un festival unic în țara noastră. Comunitatea cehă e puțin cunoscută în România, dar extrem de iubită în Republica Cehă. A fost vizitată de peste 1500 de turiști atrași, atât de istoria, cât și de frumusețea zonei și de tradiții. Zona are o valoare specială și din punct de vedere lingvistic. În Banat s-a păstrat o formă arhaică a limbii cehe, dispărută deja în Cehia.

Peste 1500 de cehi au ajuns în satul Eibenthal din județul Mehedinți, pentru a participa la Festivalul Banatului, un eveniment dedicat comunității de cehi din zonă. Locuitorii din Republica Cehă care își doresc să ajungă în Ținutul Banatului Cehesc au la dispoziție un tren expres care ajunge din Praga în Orșova. Cei care vor să scurteze drumul pot veni cu avionul până în Belgrad.

Localnicii sunt încântați de un număr așa mare de vizitatori, pe care îi găzduiesc și le oferă din preparatele lor făcute după rețete tradiționale. În zilele de festival este un maraton de concerte organizate pe trei scene, dar și în grădini, potrivit Observator.

