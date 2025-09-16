Magnat rus arestat în Bulgaria pentru implicare în EXPLOZIA din portul Beirut, din 2020. Ce rol a avut

Proprietarul rus al unei nave de marfă care ar avea legătură cu încărcătura de nitrat de amoniu aflată la originea exploziei masive din portul Beirut din 2020 a fost arestat în Bulgaria.

Informația a fost dezvăluită chiar de oficiali judiciari libanezi, scrie AP.

Cine este Igor Greciușkin

Arestarea lui Igor Greciușkin are loc la aproape cinci ani după ce un judecător de instrucție libanez a emis două mandate de arestare, prin intermediul Interpolului, pe numele său și al căpitanului navei, Boris Prokoșev, de asemenea cetățean rus.

Oficialii judiciari au declarat că se pregătesc documente prin care se solicită transferul lui Greciușkin în Liban pentru interogatoriu. Aceștia au spus că, dacă Greciușkin nu este predat, anchetatorii libanezi ar putea călători în Bulgaria pentru a-l interoga acolo.

Cei patru oficiali judiciari libanezi au declarat că Greciușkin, care are și cetățenie cipriotă, a fost arestat săptămâna trecută pe Aeroportul „Vasil Levski”, din Sofia, după ce a sosit cu un zbor din Cipru. Aceștia au vorbit cu jurnaliștii AP sub condiția anonimatului.

Explozia din 4 august 2020 a ucis cel puțin 218 persoane și a rănit peste 6.000 de alte persoane. A devastat zone întinse din Beirut și a provocat pagube de miliarde de dolari.

Niciun oficial libanez nu a fost condamnat în legătură cu acest incident.

