Prima reacție a lui Nicușor Dan după dezastrul din București. Îl felicită pe Ciucu, dar îi greșește numele. Cere respectarea referendumului

După 17 ore de la câștigarea detașată a alegerilor de către Ciprian Ciucu, președintele României îl felicită pe liberal și spune și ce este obligatoriu să facă: să aplice referendumul de anul trecut din București.

Deși a trecut mai bine de o jumătate de zi de la anunțarea succesorului la Primăria Capitalei, pe pagina sa de Facebook, Nicușor Dan a făcut și o greșeală de scriere. I-a urat „felicitări și succes lui Ciptian Ciucu”, greșind numele liderului PNL.

În esență, Președintele l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru alegerea în funcția de primar general al Capitalei, i-a urat succes, și i-a cerut ceva: să respecte referendumul din București.

„Felicitări și succes lui Ciprian Ciucu. Un oraș complex, restanțe deja istorice și o relație complexă cu celelalte autorități ale statului. Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul. Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuția taxelor și impozitelor bucureștenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, și toate autorizațiile la primarul general, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook, luni după-amiază.

Nicușor Dan i-a felicitat și pe aleșii locali confirmați prin votul de duminică exprimat de cetățeni.

„Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al cetățenilor. E regula de bază a democrației: cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile și le exprimă prin vot”, a menționat șeful statului.

El a adăugat că „a fost un exercițiu democratic pe care partidele din coaliție l-au dus cu responsabilitate”.

„Mize importante urmează: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE. Sunt sigur de responsabilitate în continuare”, a conchis Nicușor Dan.

Zilele trecute, președintele Nicușor Dan amenința că ar putea bloca România pentru ambiția lui personală: referendumul pentru București . „Nu promulg legea bugetului de stat dacă nu este respectat referendumul”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: