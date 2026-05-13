Prima pagină » Actualitate » Mai hrănitor decât somonul și cu mai puțin mercur decât tonul: Peștele ideal de consumat zilnic pentru a-ți proteja inima și creierul

sursa foto: Envato
Nutriționiștii recomandă peștii grași mici, cum ar fi sardinele sau macroul, datorită acizilor grași omega-3 și conținutului scăzut de mercur, scrie El Economista.

Peștele este un aliment ușor, plin de nutrienți precum proteine, vitamine, minerale și acizi grași omega-3. Acești acizi grași sunt ideali pentru modularea proceselor inflamatorii ale organismului și pentru susținerea funcției cardiace și vasculare.

Printre cei mai populari pești se numără somonul și tonul, care, deși foarte benefici, conțin niveluri ridicate de grăsimi, respectiv mercur. Din acest motiv, mulți nutriționiști sugerează alternarea între diferite tipuri de pește pentru a continua să profitați de toate beneficiile acestora, evitând în același timp efectele negative ale consumului în cantități mari.

Prin urmare, una dintre cele mai inteligente opțiuni pentru cei care își doresc un aport complet este peștele gras de talie mică, cum ar fi sardinele, hamsiile sau macroul, o sursă foarte bogată de omega-3, evitând în același timp conținutul ridicat de mercur, întrucât sunt specii mai mici.

Pe de altă parte, codul și merluciul sunt specii cu un conținut ridicat de proteine, dar foarte puține grăsimi, ceea ce le face o opțiune ideală pentru toată lumea. Deoarece ambele au o aromă blândă, sunt perfecte pentru cei cărora le este greu să mănânce pește.

Nutriționiștii spun că ar fi ideal să se consume pește de două-trei ori pe săptămână, dintre care una sau două porții ar trebui să fie pește bogat în omega-3, cum ar fi sardinele, macroul, păstrăvul sau heringul, în timp ce, cel puțin o dată pe săptămână, ar trebui consumat pește alb, încercând să se varieze cât mai mult speciile.

