Prima pagină » Actualitate » Mai mulți norvegieni au venit în România ca să vadă cum joacă la RAPID compatriotul lor Tobias Christensen. Ce au spus despre atmosfera din Giulești

Mai mulți norvegieni au venit în România ca să vadă cum joacă la RAPID compatriotul lor Tobias Christensen. Ce au spus despre atmosfera din Giulești

13 nov. 2025, 14:21, Actualitate
Mai mulți norvegieni au venit în România ca să vadă cum joacă la RAPID compatriotul lor Tobias Christensen. Ce au spus despre atmosfera din Giulești
Galerie Foto 2
Tobias Christensen (s), alături de fanii săi FOTO - Rapid TV

Nouă fani norvegieni au venit în România pentru a urmări meciul dintre Rapid București și FC Argeș (2-0), dar mai ales ca să îl vadă la treabă pe compatriotul lor Tobias Christensen. Ulterior, au povestit și experiența pe care au trăit-o în Giulești.

Astfel, suporterii nordici au călătorit mii de kilometri pentru a urmări chiar partida în urma căreia echipa alb-vișinie, antrenată Costel Gâlcă, a reușit să urce pe prima poziție a clasamentului din Superliga României.

Imediat după fluierul de final, mijlocașul în vârstă de 25 de ani s-a întâlnit cu fanii din Norvegia și a discutat cu ei minute în șir, iar momentul deosebit a fost fotografiat, notează Prosport.

FOTO – Rapid TV

Cei nouă fani, foarte pasionați de fotbal, au fost impresionați de atmosfera pe care fanii Rapidului au făcut-o la meciul cu FC Argeș și au recunoscut că lucrurile sunt diferite în București față de Norvegia.

„Noi, ca grup, suntem împreună de mulți ani. Ne place foarte mult fotbalul. Călătorim pentru a vedea meciuri în diferite locuri. (n.r. – Văd că aveți aceleași însemne pe pălării. Faceți parte dintr-o brigadă?) Este echipa noastră din Norvegia! Jucăm împreună. (n.r. – De ce sunteți aici?) Să îl vedem pe Tobias cum joacă, dar și să explorăm orașul și să ne bucurăm de ceea ce găsim aici. Atmosfera a fost incredibilă! Este ceva diferit față de cea ce vedem acasă, în Norvegia. Mult, mult mai zgomotos aici! Ce se întâmplă pe teren se transmite în tribune. Oamenii sar și flutură în continuu steagurile. Energia de aici este extraordinară! Hai Rapid!”, au spus norvegienii.

Cum evoluează Tobias Christensen la clubul giuleștean Rapid București

Tobias Christensen a ajuns la Rapid București în toamna anului 2024, în luna septembrie, trupa patronată de Dan Șucu plătind suma de 700.000 de euro clubului maghiar Videoton pentru a obține semnătura mijlocașului norvegian.

Acesta s-a adaptat foarte rapid în Giulești și a ajuns titular incontestabil. În sezonul precedent, Christensen a marcat trei goluri și a oferit trei pase decisive în 34 de meciuri jucate pentru Rapid București.

În actuala stagiune, sub comanda lui Costel Gâlcă, mijlocașul norvegian a marcat un gol și a oferit patru pase decisive în 17 meciuri disputate, mai scrie sursa citată.

Citește și

VIDEO Motivul pentru care în unele magazine din România se găsesc tot mai puține OUĂ. Care sunt explicațiile fermierilor
15:46
Motivul pentru care în unele magazine din România se găsesc tot mai puține OUĂ. Care sunt explicațiile fermierilor
POLITICĂ Sorin Grindeanu: „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”
15:36
Sorin Grindeanu: „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”
CONTROVERSĂ Solidaritatea în fața Rusiei este pusă la încercare: Norvegia nu își pune Fondul Suveran la bătaie pentru a garanta folosirea fondurilor rusești înghețate ca ajutor pentru Ucraina. Anunțul fostului șef NATO Jens Stoltenberg
15:27
Solidaritatea în fața Rusiei este pusă la încercare: Norvegia nu își pune Fondul Suveran la bătaie pentru a garanta folosirea fondurilor rusești înghețate ca ajutor pentru Ucraina. Anunțul fostului șef NATO Jens Stoltenberg
VIDEO O fetiţă de 11 ani, adoptată, a ajuns de urgență la Spitalul Județean din Baia Mare cu malnutriţie SEVERĂ
15:14
O fetiţă de 11 ani, adoptată, a ajuns de urgență la Spitalul Județean din Baia Mare cu malnutriţie SEVERĂ
Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Charlie Dunn, „Michelangelo al cizmelor de cowboy”
JUSTIȚIE DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Laura Codruța Kovesi
15:47
DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Laura Codruța Kovesi
VIDEO Momentul în care Rusia este atacată de „Flamingo”, prima rachetă de croazieră produsă de Ucraina
15:15
Momentul în care Rusia este atacată de „Flamingo”, prima rachetă de croazieră produsă de Ucraina
HOROSCOP Horoscop 14 noiembrie 2025. LEII iau decizii în privința carierei
15:00
Horoscop 14 noiembrie 2025. LEII iau decizii în privința carierei
SPORT Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc. „EXCLUSIV RAPID” cu Dina Grameni e astăzi, de la ora 18:30, LIVE pe YouTube – ProSport!
14:59
Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc. „EXCLUSIV RAPID” cu Dina Grameni e astăzi, de la ora 18:30, LIVE pe YouTube – ProSport!
HOROSCOP În sfârșit, planetele se aliniază pentru trei ZODII. Acești nativi vor trăi miracolul pe care îl așteaptă de ani de zile
14:46
În sfârșit, planetele se aliniază pentru trei ZODII. Acești nativi vor trăi miracolul pe care îl așteaptă de ani de zile
EXTERNE Legendarul diamant „Florentinul” a fost găsit în Canada după un secol de mister. Bijuteria era ascunsă într-un seif bancar
14:41
Legendarul diamant „Florentinul” a fost găsit în Canada după un secol de mister. Bijuteria era ascunsă într-un seif bancar