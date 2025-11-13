Mai mulți norvegieni au venit în România ca să vadă cum joacă la RAPID compatriotul lor Tobias Christensen. Ce au spus despre atmosfera din Giulești

Nouă fani norvegieni au venit în România pentru a urmări meciul dintre Rapid București și FC Argeș (2-0), dar mai ales ca să îl vadă la treabă pe compatriotul lor Tobias Christensen. Ulterior, au povestit și experiența pe care au trăit-o în Giulești.

Astfel, suporterii nordici au călătorit mii de kilometri pentru a urmări chiar partida în urma căreia echipa alb-vișinie, antrenată Costel Gâlcă, a reușit să urce pe prima poziție a clasamentului din Superliga României.

Imediat după fluierul de final, mijlocașul în vârstă de 25 de ani s-a întâlnit cu fanii din Norvegia și a discutat cu ei minute în șir, iar momentul deosebit a fost fotografiat, notează Prosport.

Cei nouă fani, foarte pasionați de fotbal, au fost impresionați de atmosfera pe care fanii Rapidului au făcut-o la meciul cu FC Argeș și au recunoscut că lucrurile sunt diferite în București față de Norvegia.

„Noi, ca grup, suntem împreună de mulți ani. Ne place foarte mult fotbalul. Călătorim pentru a vedea meciuri în diferite locuri. (n.r. – Văd că aveți aceleași însemne pe pălării. Faceți parte dintr-o brigadă?) Este echipa noastră din Norvegia! Jucăm împreună. (n.r. – De ce sunteți aici?) Să îl vedem pe Tobias cum joacă, dar și să explorăm orașul și să ne bucurăm de ceea ce găsim aici. Atmosfera a fost incredibilă! Este ceva diferit față de cea ce vedem acasă, în Norvegia. Mult, mult mai zgomotos aici! Ce se întâmplă pe teren se transmite în tribune. Oamenii sar și flutură în continuu steagurile. Energia de aici este extraordinară! Hai Rapid!”, au spus norvegienii.

Cum evoluează Tobias Christensen la clubul giuleștean Rapid București

Tobias Christensen a ajuns la Rapid București în toamna anului 2024, în luna septembrie, trupa patronată de Dan Șucu plătind suma de 700.000 de euro clubului maghiar Videoton pentru a obține semnătura mijlocașului norvegian.

Acesta s-a adaptat foarte rapid în Giulești și a ajuns titular incontestabil. În sezonul precedent, Christensen a marcat trei goluri și a oferit trei pase decisive în 34 de meciuri jucate pentru Rapid București.

În actuala stagiune, sub comanda lui Costel Gâlcă, mijlocașul norvegian a marcat un gol și a oferit patru pase decisive în 17 meciuri disputate, mai scrie sursa citată.