Rapid e e noul lider al Superligii, după ce a învins FC Argeș, 2-0, în etapa 16. Golurile au fost marcate de Alexandru Dobre (26) și de Alexandru Pașcanu (70).

Rapid are cinci victorii și un egal în ultimele șase etape. Conduce în clasament, 35 de puncte, iar FC Argeș are o singură victorie în ultimele cinci runde, două egaluri și două eșecuri. Argeșenii sunt pe locul cinci, 27 de puncte.

Rapid e noul lider al Superligii

Au jucat echipele:

Rapid: Aioani – Onea (Manea ‘86), Paşcanu, Bolgado, Braun – Vulturar, Keita (Grameni ‘86) – Dobre, Christensen (Hromada ’72), Petrila (Micovschi ‘85) – Koljic (Baroan ’71). Antrenor: Constantin Gâlcă

FC Argeş: Lazar – Borţa, Tudose, Garutti, Orozco (R. Popescu ’76)), Briceag – Caio Martins (Matos ’76), Sierra (Luckassen ‘46), Raţă – Moldoveanu (Pîrvu ‘68), Bettaieb (Manole ’90). Antrenor: Bogdan Andone

„Am avut o atitudine mult mai bună decât la Craiova. Argeș e o echipă de play-off, o echipă dificilă, care a câștigat cu multe formații din fruntea clasamentului și chiar pe terenul campioanei. Am profitat de spațiile pe care le-a lăsat și am fost inspirați în fața porții. Am făcut un meci foarte bun și îi felicit pe băieți. Primul gol a fost ceva extraordinar. Traseul, viteza jocului… ne-a ajutat și ploaia, am putut juca mai repede și am găsit spații între linii. A fost un gol frumos, lucrat.

Am avut și înainte de pauză câteva acțiuni la care am greșit și i-am adus peste noi, ne-am pus în dificultate, dar am reacționat bine. În repriza a doua am coborât mijlocașii centrali, dar am greșit și multe pase în tranziție unde puteam închide jocul.

Deocamdată suntem pe primul loc, dar mai avem mult. Trebuie să demonstrăm la fiecare meci și să luăm cele trei puncte. După ce ne îndeplinim obiectivele pentru cupele europene, ne putem gândi la mai mult”, a declarat Costel Gâlcă.

„Cred că azi jocul lui cel mai complet din punct de vedere tactic. A jucat mai repede în zona de construcție și mi-a plăcut mult cum a evoluat…Sunt deciziile antrenorului, el trebuie să muncească și să aștepte momentul. Să fie pregătit oricând”, a mai spus antrenorul Rapidului despre golul lui Dobre și faptul că nu a fost convocat la echipa națională pentru meciurile din preliminariile CM 2026.