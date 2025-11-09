Prima pagină » Sport » Rapid e noul LIDER al Superligii. „Mi-a plăcut mult cum a evoluat”

Rapid e noul LIDER al Superligii. „Mi-a plăcut mult cum a evoluat”

09 nov. 2025, 08:41, Sport
Rapid e noul LIDER al Superligii. „Mi-a plăcut mult cum a evoluat”
Rapid iese la atac înaintea derby-ului de la Craiova / Sursa FOTO: prosport.ro

Rapid e e noul lider al Superligii, după ce a învins FC Argeș, 2-0, în etapa 16. Golurile au fost marcate de Alexandru Dobre (26) și de Alexandru Pașcanu (70).

Rapid are cinci victorii și un egal în ultimele șase etape. Conduce în clasament, 35 de puncte, iar FC Argeș are o singură victorie în ultimele cinci runde, două egaluri și două eșecuri. Argeșenii sunt pe locul cinci, 27 de puncte.

Rapid e noul lider al Superligii

Au jucat echipele:

Rapid: Aioani – Onea (Manea ‘86), Paşcanu, Bolgado, Braun – Vulturar, Keita (Grameni ‘86) – Dobre, Christensen (Hromada ’72), Petrila (Micovschi ‘85) – Koljic (Baroan ’71). Antrenor: Constantin Gâlcă

FC Argeş: Lazar – Borţa, Tudose, Garutti, Orozco (R. Popescu ’76)), Briceag – Caio Martins (Matos ’76), Sierra (Luckassen ‘46), Raţă – Moldoveanu (Pîrvu ‘68), Bettaieb (Manole ’90). Antrenor: Bogdan Andone

„Am avut o atitudine mult mai bună decât la Craiova. Argeș e o echipă de play-off, o echipă dificilă, care a câștigat cu multe formații din fruntea clasamentului și chiar pe terenul campioanei. Am profitat de spațiile pe care le-a lăsat și am fost inspirați în fața porții. Am făcut un meci foarte bun și îi felicit pe băieți. Primul gol a fost ceva extraordinar. Traseul, viteza jocului… ne-a ajutat și ploaia, am putut juca mai repede și am găsit spații între linii. A fost un gol frumos, lucrat.

Am avut și înainte de pauză câteva acțiuni la care am greșit și i-am adus peste noi, ne-am pus în dificultate, dar am reacționat bine. În repriza a doua am coborât mijlocașii centrali, dar am greșit și multe pase în tranziție unde puteam închide jocul.

Deocamdată suntem pe primul loc, dar mai avem mult. Trebuie să demonstrăm la fiecare meci și să luăm cele trei puncte. După ce ne îndeplinim obiectivele pentru cupele europene, ne putem gândi la mai mult”, a declarat Costel Gâlcă.

„Cred că azi jocul lui cel mai complet din punct de vedere tactic. A jucat mai repede în zona de construcție și mi-a plăcut mult cum a evoluat…Sunt deciziile antrenorului, el trebuie să muncească și să aștepte momentul. Să fie pregătit oricând”, a mai spus antrenorul Rapidului despre golul lui Dobre și faptul că nu a fost convocat la echipa națională pentru meciurile din preliminariile CM 2026.

Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Un producător de medicamente pentru slăbit, cumpărat de Pfizer după o luptă acerbă