Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din R. Moldova”, vizat într-un dosar penal de extorcare, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu „Ordinul Onoarei” în data de 10 octombrie, scrie Ziarul de Gardă. Andrei Golban este președintele Federației de Judo din R. Moldova din martie 2015. În 1998 a fost ales cel mai bun sportiv al țării, grație medaliei de argint obținute la Campionatul European de judo. În 1996 a concurat la Jocurile Olimpice de la Atlanta.

Cum au justificat reprezentanții administrației prezidențiale de la Chișinău această decorație

În decretul semnat de președinta Sandu pe 10 octombrie 2025, care stabilește acordarea unor distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii, inclusiv lui Andrei Golban, se precizează că acestea sunt conferite pentru „contribuții deosebite la consolidarea statului, realizări remarcabile în diverse domenii, activitate îndelungată și prodigioasă, înalt profesionalism, spirit civic și devotament față de valorile naționale”, potrivit informațiilor G4Media.

Reprezentanții administrației prezidențiale de la Chișinău au declarat că propunerea de a oferi această distincție a venit din partea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) și că nu se știa, în momentul înmânării distincției, despre dosarul penal.

„La acel moment, nu dețineam informații referitoare la existența unui dosar penal. Ulterior, am aflat că instanța de apel a dispus achitarea domnului Golban. Dacă vor apărea date suplimentare, acestea vor fi examinate în mod corespunzător”, a precizat Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Președinției.

Andrei Golban susține că este nevinovat

Andrei Golban, președintele Federației de Judo, care a fost achitat în primă instanță 2022 de Curtea de Apel Centru, se declară nevinovat și susține că dosarul este „cusut cu ață albă.”

El afirmă că a fost victima „statului capturat” și că a fost „o persoană care nu a vrut să cedeze federația”. Dosarul penal în care este vizat Andrei Golban este acum pe masa magistraților de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

În 2016, Andrei Golban a fost reținut de organele de urmărire penală, fiind suspectat că, împreună cu un sportiv de performanță și un fost polițist, ar fi extorcat prin șantaj peste 13 milioane de ruble rusești de la un moldovean care activa în Federația Rusă. În acea perioadă, organele de drept de la Chișinău menționau că Andrei Golban și complicii săi erau „membri ai grupării criminale”, condusă de interlopul Grigore Caramalac, alias „Bulgaru.”

Dosarul a ajuns în instanța de judecată, unde Golban a fost achitat de prima instanță, iar ulterior recunoscut vinovat de instanța de apel în săvârșirea infracțiunii de samavolnicie. Cazul a ajuns și pe masa magistraților de la CSJ, care au dispus transmiterea dosarului la rejudecare la Curtea de Apel Chișinău (Centru).

