Maia Sandu, primele declarații despre alegerile prezidențiale din România. S-a implicat sau, nu, Republica Moldova

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a răspuns acuzațiilor lansate de liderul AUR, George Simion, cu privire la ajutorul dat de guvernul de la Chișinău la fraudarea alegerilor prezidențiale din România.

„Asta este agenda Moscovei” spune președintele Maia Sandu într-un interviu acordat unui realizator de podcast din Republica Moldova. Aceasta a vorbit și despre acuzațiile lansate de liderii suveraniști din România la adresa ingerinței moldovenilor în procesul electoral de la noi.

„Asta este agenda Moscovei și a fost de secole să ne separe de România și e păcat că acum aceste eforturi sunt susținute și de oameni din România. Ne pare rău de acest discurs fals, pentru că el nu face altceva decât să încerce să ne divizeze. Cetățenii români din Republica Moldova au mers la vot și au ieșit la vot într-un număr destul de mare și ați văzut că susțină. Susținerea covârșitoare a fost pentru Nicușor Dan, dar dacă ne uităm la cifre, oricât de importanți ne credem noi, nu am avut cum să facem diferența.”

Maia Sandu îi îndeamnă pe aceia care lansează astfel de acuzații „să vină și să ne spună cine a venit cu banii, cui au dat acești bani”.

Deci, diferența în turul doi a fost mult mai mare decât votul pe care l-au dat cetățenii din Republica Moldova. Dincolo de asta, au existat niște acuzații total mincinoase despre corupție electorală, ceea ce este absolut aberant. Și cei care povestesc asta ar trebui să vină și să ne spună cine a venit cu banii, cui au dat acești bani. Dimpotrivă, noi vedem că șoriștii sau cei care sunt cumpărați de Șor(n.r Ilan, om de afaceri și om politic din Republica Moldova) au fost îndemnați să voteze pentru un anumit candidat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bolojan, în Republica Moldova: „Am construit, aici, poduri, școli și grădinițe”/Recean: „Luăm din România peste 50% din energia noastră”

Republica Moldova cumpără, avantajos, peste 50% din energie de la români. Noi importăm de la moldoveni, la prețul pieței, grâu, mobilier și vin