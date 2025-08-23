Prima pagină » Actualitate » Maia Sandu, primele declarații despre alegerile prezidențiale din România. S-a implicat sau, nu, Republica Moldova

Maia Sandu, primele declarații despre alegerile prezidențiale din România. S-a implicat sau, nu, Republica Moldova

Luiza Dobrescu
23 aug. 2025, 16:29, Actualitate
Maia Sandu, primele declarații despre alegerile prezidențiale din România. S-a implicat sau, nu, Republica Moldova

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a răspuns acuzațiilor lansate de liderul AUR, George Simion, cu privire la ajutorul dat de guvernul de la Chișinău la fraudarea alegerilor prezidențiale din România. 

„Asta este agenda Moscovei” spune președintele Maia Sandu într-un interviu acordat unui realizator de podcast din Republica Moldova. Aceasta a vorbit și despre acuzațiile lansate de liderii suveraniști din România la adresa ingerinței moldovenilor în procesul electoral de la noi.

„Asta este agenda Moscovei și a fost de secole să ne separe de România și e păcat că acum aceste eforturi sunt susținute și de oameni din România.

Ne pare rău de acest discurs fals, pentru că el nu face altceva decât să încerce să ne divizeze. Cetățenii români din Republica Moldova au mers la vot și au ieșit la vot într-un număr destul de mare și ați văzut că susțină.

Susținerea covârșitoare a fost pentru Nicușor Dan, dar dacă ne uităm la cifre, oricât de importanți ne credem noi, nu am avut cum să facem diferența.”

Maia Sandu îi îndeamnă pe aceia care lansează astfel de acuzații „să vină și să ne spună cine a venit cu banii, cui au dat acești bani”.

Deci, diferența în turul doi a fost mult mai mare decât votul pe care l-au dat cetățenii din Republica Moldova. Dincolo de asta, au existat niște acuzații total mincinoase despre corupție electorală, ceea ce este absolut aberant.

Și cei care povestesc asta ar trebui să vină și să ne spună cine a venit cu banii, cui au dat acești bani.  Dimpotrivă, noi vedem că șoriștii sau cei care sunt cumpărați de Șor(n.r Ilan, om de afaceri și om politic din Republica Moldova) au fost îndemnați să voteze pentru un anumit candidat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bolojan, în Republica Moldova: „Am construit, aici, poduri, școli și grădinițe”/Recean: „Luăm din România peste 50% din energia noastră”

Republica Moldova cumpără, avantajos, peste 50% din energie de la români. Noi importăm de la moldoveni, la prețul pieței, grâu, mobilier și vin

Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Singura zodie căreia îi va merge bine pe toate planurile până în 2027. Următorii doi ani vor fi sub steaua norocului, începe o nouă viață și realizează tot ce își propune
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Cancan.ro
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Un băiat de 13 ani a murit după ce a mâncat tăiței cruzi. Adolescentul s-a prăbușit la pământ, iar medicii nu au mai put să-l salveze
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
România ține doliu. S-a stins din viață Ioan Donca. Am pierdut un om pe care toată planeta l-a respectat
Evz.ro
Pregătiri de război: „Vacanță cu Armata”, pentru copii și tineri, în Polonia
A1
Adevărul despre buturuga pe care stă Radu Vâlcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak și Ristei
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
O fetiță de 12 ani a murit în brațele tatălui după ce a mâncat chipsuri! Ce a declanșat decesul fetei, de fapt?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Simpatică, dar fioroasă: O nouă specie de balenă, veche de 25 de milioane de ani