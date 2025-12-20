Majda Aboulumosha a povestit cum prepară cel mai bun cozonac de Sărbători. Ingredientul special pe care îl folosește

Dacă ai în plan să impresionezi anul acesta invitații de la masa de Crăciun, ar fi bine să încerci această rețetă specială de cozonac. Majda Aboulumosha te învață cum să pregătești cel mai îndrăgit desert festiv, cu umplutură de cacao și ciocolată.

Cozonacul este „vedeta” incontestabilă a Sărbătorilor. Mirosul de aluat cald, dar și aromele de nucă sunt semne că se apropie Crăciunul, de asta gospodinele se întrec în rețete care mai de care mai ingenioase și gustoase.

Rețeta Majdei Aboulumosha de cozonac

Majda Aboulumosha propune o variantă irezistibilă, creată special pentru cei care iubesc ciocolata și care nu vor să renunțe nici la gustul tradițional de nucă și cacao.

Ingrediente

Pentru maia:

50 g drojdie proaspătă / 25 g drojdie uscată

1 linguriță zahăr

50-70 ml lapte călduț

Pentru aluat:

1,2 – 1,2 kg făină albă tip 000

290 g unt 80% grăsime

200 ml lapte rece

4 ouă întregi

8 gălbenușuri

350 g zahăr

1 vârf sare

Coaja rasă de la o lămâie

Coaja rasă de la o portocală

Esență rom

Esență vanilie

Esență portocoală

Pentru umplutură:

750 g nucă măcinată

4 albușuri

400 g zahăr

60 g cacao

Ciocolată

Esență rom

Esență vanilie

Esență portocală

Mod de preparare

Maia: Într-un bol mic, dizolvă drojdia împreună cu zahărul în laptele călduț și lasă amestecul 5-10 minute.

Aluat: Adaugă amestecul obținut peste făină, împreună cu restul ingredientelor. Frământă totul bine până obții un aluat elastic și lasă-l la dospit 8-12 ore.

Umplutură: Combină nuca măcinată cu zahărul, cacaoa și albușurile. Adaugă ciocolata mărunțită, esențele și încorporează totul bine.

Pregătirea finală și coacere: Împarte aluatul în două părți egale, întinde umplutura, rulează strâns și așază rulourile în forme tapetate cu unt și făină sau hârtie de copt. Preîncălzește cuptorul la 180°C, apoi pune cozonacul la copt, la 150–160°C, timp de 50 – 60 de minute sau până trece testul cu scobitoarea. La final, unge desertul cu apă și zahăr, iar, opțional, presară fulgi de migdale pentru decor.