Majda Aboulumosha a povestit cum prepară cel mai bun cozonac de Sărbători. Ingredientul special pe care îl folosește

Dacă ai în plan să impresionezi anul acesta invitații de la masa de Crăciun, ar fi bine să încerci această rețetă specială de cozonac. Majda Aboulumosha te învață cum să pregătești cel mai îndrăgit desert festiv, cu umplutură de cacao și ciocolată.
Cozonacul este „vedeta” incontestabilă a Sărbătorilor. Mirosul de aluat cald, dar și aromele de nucă sunt semne că se apropie Crăciunul, de asta gospodinele se întrec în rețete care mai de care mai ingenioase și gustoase.
Majda Aboulumosha propune o variantă irezistibilă, creată special pentru cei care iubesc ciocolata și care nu vor să renunțe nici la gustul tradițional de nucă și cacao.
Pentru maia:
50 g drojdie proaspătă / 25 g drojdie uscată
1 linguriță zahăr
50-70 ml lapte călduț
Pentru aluat:
1,2 – 1,2 kg făină albă tip 000
290 g unt 80% grăsime
200 ml lapte rece
4 ouă întregi
8 gălbenușuri
350 g zahăr
1 vârf sare
Coaja rasă de la o lămâie
Coaja rasă de la o portocală
Esență rom
Esență vanilie
Esență portocoală
Pentru umplutură:
750 g nucă măcinată
4 albușuri
400 g zahăr
60 g cacao
Ciocolată
Esență rom
Esență vanilie
Esență portocală
Maia: Într-un bol mic, dizolvă drojdia împreună cu zahărul în laptele călduț și lasă amestecul 5-10 minute.
Aluat: Adaugă amestecul obținut peste făină, împreună cu restul ingredientelor. Frământă totul bine până obții un aluat elastic și lasă-l la dospit 8-12 ore.
Umplutură: Combină nuca măcinată cu zahărul, cacaoa și albușurile. Adaugă ciocolata mărunțită, esențele și încorporează totul bine.
Pregătirea finală și coacere: Împarte aluatul în două părți egale, întinde umplutura, rulează strâns și așază rulourile în forme tapetate cu unt și făină sau hârtie de copt. Preîncălzește cuptorul la 180°C, apoi pune cozonacul la copt, la 150–160°C, timp de 50 – 60 de minute sau până trece testul cu scobitoarea. La final, unge desertul cu apă și zahăr, iar, opțional, presară fulgi de migdale pentru decor.