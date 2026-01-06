Prima pagină » Actualitate » Mama tânărului român mort la Crans Montana este în stare de șoc. L-a crescut singură pe Guillaume, care a ajuns la locul fatidic cu un avion privat

Mama tânărului român mort la Crans Montana este în stare de șoc. L-a crescut singură pe Guillaume, care a ajuns la locul fatidic cu un avion privat

06 ian. 2026, 12:53, Actualitate
Mama tânărului român mort la Crans Montana este în stare de șoc. L-a crescut singură pe Guillaume, care a ajuns la locul fatidic cu un avion privat

Familia adolescentului român care a murit în incendiul din Crans-Montana este îndoliată, însă cel mai greu lovită este mama băiatului, care l-a crescut singură. Aceasta este originară din Gorj. Inițial, Guillaume a fost dat dispărut după incendiu, iar cea care i-a dat viață și-a pus toate speranțele că fiul său este în viață, internat în spital.

Potrivit surselor Cancan, bunica și unchiul lui Guillaume Oană, originar din Motru (județul Gorj), au plecat de urgență în Elveția pentru a fi alături de mama lui, Roxana, care este în continuare în stare de șoc.

Tânărul originar din Gorj a ajuns la barul blestemat cu un avion privat

Guillaume avea dublă cetățenie și locuia în Elveția împreună cu tatăl său, după divorțul părinților.

Incendiul a curmat viața a peste 40 de tineri în stațiunea elvețiană Crans Montana, în timpul petrecerii de Revelion. Printre victime a fost identificat și românul Guillaume Oană. Adolescentul român a mers la petrecerea fatidică în urma invitației unui prieten elvețian, fiul unui avocat cu reputație în Lausanne. Potrivit surselor, cei doi ar fi ajuns la destinație cu un avion privat. Din păcate, după declanșarea incendiului, amândoi au rămas blocați în incendiul infernal declanșat în club.

”Roxana și Guillaume aveau o relație foarte strânsă”

Potrivit sursei citate, apropiații familiei au declarat că mama tânărului este devastată, iar rudele din România au plecat de urgență în Elveția pentru a o susține. Tatăl lui este un arhitect cunoscut în Elveția.

”Fratele mamei lui și bunica au plecat în urmă cu două zile în Elveția, Roxana este în stare de șoc. Ea l-a crescut singură pe băiat, aveau o relație foarte strânsă. Relația cu fostul partener a fost mereu la cuțite, dar Guillaume avea parte de o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic, ea avea o situație financiară foarte bună. Tatăl lui este un arhitect cunoscut în Elveția, cred că se implica și el financiar. Roxana era plecată din Rovinari de aproape 20 de ani, fiul ei a venit pe aici de puține ori, bunica lui îl vizita mai des”, a declarat o sursă apropiată familiei Oană.

Românul este printre cele 40 de victime identificate până acum de către legişti, cea mai tânără fiind o elveţiancă de doar 14 ani.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Tragedia din Crans-Montana, ziua 6: Tinerii foloseau o intrare separată și un cod PIN cunoscut de mulți pentru a se furișa în barul Le Constellation

Care sunt diferențele dintre tragediile de la Colectiv și Le Constellation. Și între justiția elvețiană și cea dâmbovițeană

Recomandarea video

Mediafax
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
Digi24
De ce a ales-o Trump pe vicepreședinta lui Maduro să preia puterea și nu pe lidera opoziţiei, Maria Machado. Raport confidențial
Cancan.ro
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România, emis de meteorologii Accuweather. Va ninge continuu!
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele vechi
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Legătura dintre procrastinare și instinctul de supraviețuire

Cele mai noi

Trimite acest link pe