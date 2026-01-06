Familia adolescentului român care a murit în incendiul din Crans-Montana este îndoliată, însă cel mai greu lovită este mama băiatului, care l-a crescut singură. Aceasta este originară din Gorj. Inițial, Guillaume a fost dat dispărut după incendiu, iar cea care i-a dat viață și-a pus toate speranțele că fiul său este în viață, internat în spital.

Potrivit surselor Cancan, bunica și unchiul lui Guillaume Oană, originar din Motru (județul Gorj), au plecat de urgență în Elveția pentru a fi alături de mama lui, Roxana, care este în continuare în stare de șoc.

Tânărul originar din Gorj a ajuns la barul blestemat cu un avion privat

Guillaume avea dublă cetățenie și locuia în Elveția împreună cu tatăl său, după divorțul părinților.

Incendiul a curmat viața a peste 40 de tineri în stațiunea elvețiană Crans Montana, în timpul petrecerii de Revelion. Printre victime a fost identificat și românul Guillaume Oană. Adolescentul român a mers la petrecerea fatidică în urma invitației unui prieten elvețian, fiul unui avocat cu reputație în Lausanne. Potrivit surselor, cei doi ar fi ajuns la destinație cu un avion privat. Din păcate, după declanșarea incendiului, amândoi au rămas blocați în incendiul infernal declanșat în club.

”Roxana și Guillaume aveau o relație foarte strânsă”

Potrivit sursei citate, apropiații familiei au declarat că mama tânărului este devastată, iar rudele din România au plecat de urgență în Elveția pentru a o susține. Tatăl lui este un arhitect cunoscut în Elveția.

”Fratele mamei lui și bunica au plecat în urmă cu două zile în Elveția, Roxana este în stare de șoc. Ea l-a crescut singură pe băiat, aveau o relație foarte strânsă. Relația cu fostul partener a fost mereu la cuțite, dar Guillaume avea parte de o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic, ea avea o situație financiară foarte bună. Tatăl lui este un arhitect cunoscut în Elveția, cred că se implica și el financiar. Roxana era plecată din Rovinari de aproape 20 de ani, fiul ei a venit pe aici de puține ori, bunica lui îl vizita mai des”, a declarat o sursă apropiată familiei Oană.

Românul este printre cele 40 de victime identificate până acum de către legişti, cea mai tânără fiind o elveţiancă de doar 14 ani.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Tragedia din Crans-Montana, ziua 6: Tinerii foloseau o intrare separată și un cod PIN cunoscut de mulți pentru a se furișa în barul Le Constellation

Care sunt diferențele dintre tragediile de la Colectiv și Le Constellation. Și între justiția elvețiană și cea dâmbovițeană