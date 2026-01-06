Tragedia din Crans-Montana, ziua 6: Tinerii foloseau o intrare separată și un cod PIN cunoscut de mulți pentru a se furișa în barul Le Constellation

Tragedia de la barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana arată noi nereguli pe care administratorii acestei locații le-au ignorat de-a lungul timpului. Pentru a intra în bar, minorii se foloseau de o ușă de acces din spate, de care puteau trece cu ajutorul unui cod de acces cunoscut de multă lume, arată publicația Blick.

În noaptea de Anul Nou, ceea ce trebuia să fie o petrecere exclusivistă s-a transformat într-un infern în doar câteva minute, care a dus la decesul a 40 de persoane, dintre care jumătate erau minori. Autoritățile elvețiene desfășoară în prezent o amplă anchetă penală pentru a stabili responsabilitatea organizatorilor în acest dezastru, care a lăsat în urmă peste 100 de răniți și o întreagă stațiune în stare de șoc. Jumătate dintre victimele incendiului de la Crans-Montana erau minori, cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani.

„Planul B” pentru a intra în Le Constellation era cunoscut de mulți tineri

Oscar, un tânăr de 19 ani, povestește cum plănuia, în noaptea de Revelion, să meargă în barul Le Constellation. Acesta plănuia să folosească un cod PIN pentru a ocoli coada lungă de la intrarea principală, intrând pe o ușă laterală. Acesta a declarat că „mulți tineri cunoșteau această tehnică și au reușit să treacă de paznic și să intre în bar în felul acesta”.

Timp de câțiva ani, Oscar își petrecuse sărbătorile cu familia sa în Crans-Montana. El cunoștea bine zona, avea o rețea bună de contacte și știa unde erau toate petrecerile. În acest an, a ales să meargă după ora 1 noaptea cu fratele său în Le Constellation, dar când au ajuns la fața locului, au observat coada lungă. Prin urmare, au optat pentru „Planul B” – ușa din stânga intrării principale care ducea la bar. Oscar a explicat: „Există o ușă glisantă automată din sticlă acolo care duce în clădire.” Această ușă oferă acces la magazinul de schiuri, la apartamentele de deasupra barului și, de asemenea, la barul Le Constellation.

„Noaptea, ușa era mereu încuiată și se deschidea automat doar din interior.” În trecut, originar din Zurich, Oscar își folosea adesea „Planul B”, care era binecunoscut printre tinerii locali. „Oricine avea codul PIN pentru ușa glisantă putea intra din exterior, chiar și noaptea”, spune el. Fără a li se verifica vârsta sau a sta la coadă, puteau trece de paznic. Ceea ce funcționase pentru Oscar și prietenii lui înainte a eșuat în acea noapte tragică. Norocul lui Oscar a fost fratele său, care nu a mai putut găsi codul PIN în chat-ul WhatsApp.

Richard Howell, un client obișnuit al localului Le Constellation, spune: „Întotdeauna intram în bar din lateral, prin ușa glisantă automată, iar apoi prin a doua ușă din dreapta, în incintă.” Nu știe dacă și cum le permitea oaspeților accesul la bar noaptea prin această rută.

