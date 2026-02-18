Accident mortal în Ialomița. Două persoane decedate și două rănite după o coliziune între un autoturism și un TIR

Două persoane și-au pierdut viața și alte două au fost rănite, în urma unui accident rutier petrecut marți seara, 17 februarie, pe drumul național DN 2A, pe raza localității Ion Roată.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ialomița, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și polițiști.

„Din primele verificări efectuate, s-a stabilit că în timp ce un autoturism se deplasa pe DN 2A din direcția București către Slobozia ar fi intrat pe contrasens și ar fi intrat în coliziune cu un autotren care circula din sens opus. Din accident a rezultat decesul a două persoane și vătămarea corporală a altor două. Cele patru persoane se aflau în autoturism”, precizează informarea transmisă de IPJ Ialomița.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Răniții, transportați la spital

Potrivit informațiilor de la fața locului, la sosirea forțelor de intervenție, toate cele patru persoane erau încarcerate între fiarele mașinii. Dintre victime, un bărbat era conștient, iar celelalte trei, un al doilea bărbat, o femeie și copilul de zece ani, erau în stare de inconștiență.

Echipele de salvatori au extras victimele din mașina distrusă. Paramedicii au început manevrele de resuscitare în cazul celor trei persoane aflate în stare de inconștiență, în stop cardio-respirator. Din nefericire, două dintre acestea nu au răspuns manevrelor de resuscitare. În cazul lor a fost declarat decesul.

Bărbatul conștient și minorul care a răspuns manevrele de resuscitare au fost preluați de echipajele de ambulanță. Ei au fost transportați la Spitalul Municipal Urziceni. Aici au primit îngrijiri medicale de specialitate.

