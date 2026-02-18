Prima pagină » Actualitate » Accident mortal în Ialomița. Două persoane decedate și două rănite după o coliziune între un autoturism și un TIR

18 feb. 2026, 08:48, Actualitate
Accident mortal în Ialomița / Sursa FOTO: IPJ Ialomița

Două persoane și-au pierdut viața și alte două au fost rănite, în urma unui accident rutier petrecut marți seara, 17 februarie, pe drumul național DN 2A, pe raza localității Ion Roată.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ialomița, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și polițiști.

„Din primele verificări efectuate, s-a stabilit că în timp ce un autoturism se deplasa pe DN 2A din direcția București către Slobozia ar fi intrat pe contrasens și ar fi intrat în coliziune cu un autotren care circula din sens opus. Din accident a rezultat decesul a două persoane și vătămarea corporală a altor două. Cele patru persoane se aflau în autoturism”, precizează informarea transmisă de IPJ Ialomița.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Răniții, transportați la spital

Potrivit informațiilor de la fața locului, la sosirea forțelor de intervenție, toate cele patru persoane erau încarcerate între fiarele mașinii. Dintre victime, un bărbat era conștient, iar celelalte trei, un al doilea bărbat, o femeie și copilul de zece ani, erau în stare de inconștiență.

Echipele de salvatori au extras victimele din mașina distrusă. Paramedicii au început manevrele de resuscitare în cazul celor trei persoane aflate în stare de inconștiență, în stop cardio-respirator. Din nefericire, două dintre acestea nu au răspuns manevrelor de resuscitare. În cazul lor a fost declarat decesul.

Bărbatul conștient și minorul care a răspuns manevrele de resuscitare au fost preluați de echipajele de ambulanță. Ei au fost transportați la Spitalul Municipal Urziceni. Aici au primit îngrijiri medicale de specialitate.

HOROSCOP Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi
09:03
Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi
SONDAJ DE OPINIE Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
09:02
Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
FLASH NEWS Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
08:30
Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
ULTIMA ORĂ Transportul public din București, puternic afectat de ninsori: autobuzele, tramvaiele și troleibuzele circulă cu dificultate
08:22
Transportul public din București, puternic afectat de ninsori: autobuzele, tramvaiele și troleibuzele circulă cu dificultate
ULTIMA ORĂ Zăpada a făcut ravagii şi în Argeş. Pe lângă drumurile cu circulaţie îngreunată, a doborât mai mulţi copaci peste maşini şi stâlpii de electricitate
08:06
Zăpada a făcut ravagii şi în Argeş. Pe lângă drumurile cu circulaţie îngreunată, a doborât mai mulţi copaci peste maşini şi stâlpii de electricitate
ACUZAȚII JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună”
08:01
JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună”

