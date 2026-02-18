Prima pagină » Actualitate » În drum spre SUA, jurnalistul Lucian Mândruţă a rămas blocat pe Aeroportul Otopeni, din cauza zăpezii

În drum spre SUA, jurnalistul Lucian Mândruţă a rămas blocat pe Aeroportul Otopeni, din cauza zăpezii

Luiza Dobrescu
18 feb. 2026, 09:13, Actualitate

Lucian Mândruţă a rămas blocat în Aeroportul Otopeni din cauza codului roşu de zăpadă. Avionul cu care ar fi trebuit să ajungă la Washington, la reuniunea Consiliului pentru Pace, de joi, nu reuşeşte să iasă din nămeţi. 

Într-o filmare realizată pe fereastra aeroportului, Mândruţă arată avionul blocat în năpmeţi cu care jurnaliştii români ar fi trebuit să decoleze spre SUA.

„Așa arată avionul cu care ar fi trebuit să plec la ora 6:00 și acum este ora 8:30 și ne-au spus că s-ar putea să plecăm la 10 și nu cred că mai prindem cursa mai departe, spre Washington, cum vedeți, se dezăpezește un pic și speranța este că am putea să la un moment dat să plecăm.  Nu prea sunt utilaje, cel puțin nu în funcțiune și avioanele sunt toate cu zăpadă pe ele de când am venit aici cam așa arată lucrurile. Nu s-a mișcat aproape nimic acuma ce e de făcut?

Suntem aici mai mulți jurnaliști care ar fi trebuit să ajungă astăzi la Washington la reuniunea Consiliului pentru Pace care are loc mâine”, spune Mândruţă.

Potrivit jurnalistului, nici preşedintele Nicuşor Dan nu a părăsit Bucureştiul.

„Din ce știu eu, și președintele Nicușor Dan ar fi încă în București și nu știm cu ce și cum și când va ajunge. Cert este că suntem în aeroport, așteptăm, nu prea comunică cine știe ce compania de aeroportul. Pe site nu găsești informații relevante. Aici, la porți, nu e cine știe ce.

Piloții sunt în continuare aici, pur și simplu așteaptă și ei să se întâmple ceva, ceea ce, după părerea mea, e semn că prea curând n-o să plecăm din Otopeni. Poate pe la prânz”, a mai relatat Mândruţă

Potrivit celor de la BoardingPass.ro, până la ora 08:58, niciun avion nu a decolat de pe aeroporturile din capitala României, iar unele zboruri înregistrează deja peste trei ore întârziere. Conform planurilor de zbor, majoritatea companiilor aeriene anticipează acum întârzieri de cel puțin patru ore.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cu ce avion zboară preşedintele Nicuşor Dan în SUA, pe ninsoara asta

Capitala sub efectele cod roșu de ninsoare. Mesaje Ro-Alert, drumuri închise, curse aeriene anulate, trafic feroviar dat peste cap, copaci căzuți

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Imagini cu un autobuz STB ajuns într-un gard din cauza zăpezii. Câţiva oameni încearcă să-l împingă cu mâinile
09:17
Imagini cu un autobuz STB ajuns într-un gard din cauza zăpezii. Câţiva oameni încearcă să-l împingă cu mâinile
SCANDAL Claudiu Năsui: Degeaba vrea domnul Bolojan să taie acum cheltuieli, momentul în care putea face asta a trecut
09:06
Claudiu Năsui: Degeaba vrea domnul Bolojan să taie acum cheltuieli, momentul în care putea face asta a trecut
ULTIMA ORĂ Cu ce avion zboară preşedintele Nicuşor Dan în SUA, pe ninsoara asta
08:58
Cu ce avion zboară preşedintele Nicuşor Dan în SUA, pe ninsoara asta
ACCIDENT Accident mortal în Ialomița. Două persoane decedate și două rănite după o coliziune între un autoturism și un TIR
08:48
Accident mortal în Ialomița. Două persoane decedate și două rănite după o coliziune între un autoturism și un TIR
NEWS ALERT Mai multe școli din Galați, Vrancea și Brăila au fost închise din cauza viscolului. Elevii trec în online
08:39
Mai multe școli din Galați, Vrancea și Brăila au fost închise din cauza viscolului. Elevii trec în online
SĂNĂTATE Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
08:09
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Forțele ucrainene distrug sistematic apărarea antiaeriană rusă din teritoriile ocupate. Un elicopter Ka-27, lovit în Crimeea
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cele 6 obiceiuri care susțin sănătatea inimii
HOROSCOP Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi
09:03
Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi
SONDAJ DE OPINIE Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
09:02
Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
FLASH NEWS Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
08:30
Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
ULTIMA ORĂ Transportul public din București, puternic afectat de ninsori: autobuzele, tramvaiele și troleibuzele circulă cu dificultate
08:22
Transportul public din București, puternic afectat de ninsori: autobuzele, tramvaiele și troleibuzele circulă cu dificultate
ULTIMA ORĂ Zăpada a făcut ravagii şi în Argeş. Pe lângă drumurile cu circulaţie îngreunată, a doborât mai mulţi copaci peste maşini şi stâlpii de electricitate
08:06
Zăpada a făcut ravagii şi în Argeş. Pe lângă drumurile cu circulaţie îngreunată, a doborât mai mulţi copaci peste maşini şi stâlpii de electricitate
ACUZAȚII JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună”
08:01
JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună”

Cele mai noi

Trimite acest link pe