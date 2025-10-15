Polițiști din București au descins miercuri în mai multe locații din Gorj și Ilfov, într-un caz de înșelăciune, în care este vizat managerul CH Robinson Worldwide Romania SRL, (sucursală a unei companii poloneze) și cei doi complici ai săi, au transmis surse judiciare pentru Gândul. Cei trei ar fi pus la cale o schemă, prin care au determinat compania să achite aproximativ 1.700.000 de euro prin prezentarea unor facturi fictive.

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, managerul filialei din României companiei CH Robinson Worldwide România SRL, este vizat de autorități într-un dosar de înșelăciune, alături de alți doi complici.

Managerul firmei este suspectat că, în perioada 2023-2024, ar fi reușit să determine compania pentru care lucrează să achite aproximativ 1.700.000 de euro, în baza a două facturi false pentru servicii fictive, informează surse judiciare Gândul.

„Astăzi, 15 octombrie 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1 au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în județele Gorj și Ilfov, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2023 – 2024, un bărbat, în vârstă de 38 de ani, în calitate de manager al unei societăți comerciale, cu obiect de activitate transporturi de mărfuri, cu sprijinul a două persoane, ar fi indus în eroare această societate, prin prezentarea ca adevărate a unor relații comerciale fictive, determinând-o să efectueze plăți nedatorate, în cuantum de 500.000 de euro și 6.500.000 de lei”, a transmis Poliția Capitalei.

Cum au reușit managerul și cei doi complici să fure peste un milion de euro

Banii ar fi fost achitați de companie către o altă firmă interpusă, pe numele unui dintre complici. Fiul celui de la firma interpusă ar fi fost cel care ar fi intermediat tranzacțiile și facilitat transferul sumelor a fără ca titularul firmei să fi avut o implicare directă.

Sumele au intrat, într-un final, în contul bancar al managerului companiei.

Până în prezent, bărbatul de 38 de ani a ajuns la audieri, iar cele două persoane care l-ar fi ajutat urmează să ajungă.

„Din cercetări, s-a mai stabilit că sumele ar fi fost transferate în contul bancar al unei societăți comerciale interpuse, iar de acolo însușite de bărbatul în cauză. Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 15 octombrie 2025, au fost puse în executare patru de mandate de percheziție domiciliară, în județele Gorj și Ilfov. În acest context, persoanele vizate au fost conduse la audieri, față de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune”, au mai precizat oamenii legii.

Datoriile au explodat în perioada când a avut loc înșelăciunea

Potrivit listafirme.ro surse, în perioada 2023 – 2024, perioada în care managerul român ar fi reușit să sustragă 1.700.000 de euro, firma ar fi avut o cifră de afaceri în valoare de 7.324.102 lei în 2023, și de 7.304.147 în 2024. În această perioadă datoriile au atins un nivel maxim. În 2023, sucursala din România figura cu o datorie de 18.553. 956.

C.H. ROBINSON WORLDWIDE, o afacere offshore cu filiale în Olanda și SUA

Filiala din România a companiei CH. Robinson Worldwide a fost înființată în 2016, sub denumirea C.H. ROBINSON WORLDWIDE ROMANIA – S.R.L . Sediul inițial era București, sectorul 1, strada Gen. Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 3, notează Termene.ro.

Potrivit aceleiași surse, în 2016, compania figura cu o filială offshore C.H. ROBINSON EUROPE B.V. în Olanda, Amsterdam. De asemenea, compania avea o reprezentanță și în Statele Unite, ROBINSON HOLDING COMPANY, cu sediul social în Minnesota.

La acel moment, administratorii erau JEROEN EIJSINK, puteri conferite depline cu domiciliul în Austria, CHRISTOPHER JAMES MILLS, puteri conferite depline cu domiciliul în Olanda, Amsterdam, WIM FEYS, puteri conferite depline cu domiciliul in Belgia, HENDRIK WILLEM IVO ARIS, puteri conferite: depline, cu domiciliul in Olanda.

În 2025, Societatea C.H. ROBINSON WORLDWIDE ROMANIA – S.R.L. figurează ca având sediul social în municipiul București, sectorul 3, Splaiul Unirii nr. 165, clădirea TN Offices 3, etajul 5.

Filiala offshore C.H. Robinson Europe B.V deține în continuare reprezentanța din Statele Unite, iar multinaționala apare că este administrată de trei cetățeni, dintre care unul american.

Este vorba despre: Roeland Johannos Anthonius Steigerwald, cetatean olandez, cu un mandat începând cu data de 24.07.2023 si valabil pana la date de 24.07.2043; Chriatopher Edward Gerst, cetățean american, cu un mandat începând cu data de 01.12.2024 si valabil pana la data de 01.12.2044; si Bastlaan Bleeker, cetățean olandez, cu un mandat începând cu data de 01.12.2024 si valabil pana la data de 01.12.2044.

FOTO: Envato/Facebook Poliția Română