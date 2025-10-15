Prima pagină » Actualitate » Managerul unei firme cu afaceri offshore ar fi furat 1.700.000 de euro din fondurile companiei. Descinderi în Ilfov și Gorj

Managerul unei firme cu afaceri offshore ar fi furat 1.700.000 de euro din fondurile companiei. Descinderi în Ilfov și Gorj

Ruxandra Radulescu
15 oct. 2025, 19:10, Actualitate
Managerul unei firme cu afaceri offshore ar fi furat 1.700.000 de euro din fondurile companiei. Descinderi în Ilfov și Gorj

Polițiști din București au descins miercuri în mai multe locații din Gorj și Ilfov, într-un caz de înșelăciune, în care este vizat managerul  CH Robinson Worldwide Romania SRL, (sucursală a unei companii poloneze) și cei doi complici ai săi, au transmis surse judiciare pentru Gândul. Cei trei ar fi pus la cale o schemă, prin care au determinat compania să achite aproximativ 1.700.000 de euro prin prezentarea unor facturi fictive. 

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, managerul filialei din României companiei CH Robinson Worldwide România SRL, este vizat de autorități într-un dosar de înșelăciune, alături de alți doi complici.

Managerul firmei este suspectat că, în perioada 2023-2024, ar fi reușit să determine compania pentru care lucrează să achite aproximativ 1.700.000 de euro, în baza a două facturi false pentru servicii fictive, informează surse judiciare Gândul.

„Astăzi, 15 octombrie 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1 au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în județele Gorj și Ilfov, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2023 – 2024, un bărbat, în vârstă de 38 de ani, în calitate de manager al unei societăți comerciale, cu obiect de activitate transporturi de mărfuri, cu sprijinul a două persoane, ar fi indus în eroare această societate, prin prezentarea ca adevărate a unor relații comerciale fictive, determinând-o să efectueze plăți nedatorate, în cuantum de 500.000 de euro și 6.500.000 de lei”, a transmis Poliția Capitalei.

Cum au reușit managerul și cei doi complici să fure peste un milion de euro

Banii ar fi fost achitați de companie către o altă firmă interpusă, pe numele unui dintre complici. Fiul celui de la firma interpusă ar fi fost cel care ar fi intermediat tranzacțiile și facilitat transferul sumelor a fără ca titularul firmei să fi avut o implicare directă.

Sumele au intrat, într-un final, în contul bancar al managerului companiei.

Până în prezent, bărbatul de 38 de ani a ajuns la audieri, iar cele două persoane care l-ar fi ajutat urmează să ajungă.

„Din cercetări, s-a mai stabilit că sumele ar fi fost transferate în contul bancar al unei societăți comerciale interpuse, iar de acolo însușite de bărbatul în cauză.

Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 15 octombrie 2025, au fost puse în executare patru de mandate de percheziție domiciliară, în județele Gorj și Ilfov.

În acest context, persoanele vizate au fost conduse la audieri, față de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune”, au mai precizat oamenii legii.

Datoriile au explodat în perioada când a avut loc înșelăciunea

Potrivit listafirme.ro surse, în perioada 2023 – 2024, perioada în care managerul român ar fi reușit să sustragă 1.700.000 de euro, firma ar fi avut o cifră de afaceri în valoare de 7.324.102 lei în 2023, și de 7.304.147 în 2024. În această perioadă datoriile au atins un nivel maxim. În 2023, sucursala din România figura cu o datorie de 18.553. 956.

C.H. ROBINSON WORLDWIDE, o afacere offshore cu filiale în Olanda și SUA

Filiala din România a companiei CH. Robinson Worldwide a fost înființată în 2016, sub denumirea C.H. ROBINSON WORLDWIDE ROMANIA – S.R.L . Sediul inițial era București, sectorul 1, strada Gen. Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 3, notează Termene.ro.

Potrivit aceleiași surse, în 2016, compania figura cu o filială offshore C.H. ROBINSON EUROPE B.V. în Olanda, Amsterdam. De asemenea, compania avea o reprezentanță și în Statele Unite, ROBINSON HOLDING COMPANY, cu sediul social în Minnesota.

La acel moment, administratorii erau JEROEN EIJSINK, puteri conferite depline cu domiciliul în Austria, CHRISTOPHER JAMES MILLS, puteri conferite depline cu domiciliul în Olanda, Amsterdam, WIM FEYS, puteri conferite depline cu domiciliul in Belgia, HENDRIK WILLEM IVO ARIS, puteri conferite: depline, cu domiciliul in Olanda.

În 2025, Societatea C.H. ROBINSON WORLDWIDE ROMANIA – S.R.L. figurează ca având sediul social în municipiul București, sectorul 3, Splaiul Unirii nr. 165, clădirea TN Offices 3, etajul 5.

Filiala offshore C.H. Robinson Europe B.V deține în continuare reprezentanța din Statele Unite, iar multinaționala apare că este administrată de trei cetățeni, dintre care unul american.

Este vorba despre: Roeland Johannos Anthonius Steigerwald, cetatean olandez, cu un mandat începând cu data de 24.07.2023 si valabil pana la date de 24.07.2043; Chriatopher Edward Gerst, cetățean american, cu un mandat începând cu data de 01.12.2024 si valabil pana la data de 01.12.2044; si Bastlaan Bleeker, cetățean olandez, cu un mandat începând cu data de 01.12.2024 si valabil pana la data de 01.12.2044.

FOTO: Envato/Facebook Poliția Română

Mediafax
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Cancan.ro
Ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă? Femeia s-a stins chiar în apropiere de propria casă
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Dublu viol în casa lui Michael Schumacher. Înaintea raporturilor sexuale, victima jucase biliard cu două colege și cu agresorul
Mediafax
Sistemul energetic este mai puternic și consumul, mai mic decât înainte de ´90, dar acum avem mai multe probleme. Ce s-a întâmplat în 35 de ani și previziuni de la vârful Dispecerului Național
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Titi Aur, analiza teribilului accident din Berceni! Cine este, de fapt, adevăratul vinovat al tragediei
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Imagini pline de durere de la priveghiul Elenei, mama ucisă pe trecerea de pietoni în Berceni. Când și unde va fi înmormântată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
2.000 euro lunar pentru pensionari. Lucrezi din nou și achiți zero impozit. Decizie în țara cu aproape 1 milion de români
Evz.ro
Trendul de pe Tiktok care îi sperie pe părinți. Mihai Stoica, păcălit de fiica sa
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Un asteroid minuscul a zburat chiar deasupra Antarcticii și nimeni nu l-a văzut venind
EXTERNE Germania alocă zece MILIARDE de euro pentru achiziția de DRONE militare în următorii ani
20:25
Germania alocă zece MILIARDE de euro pentru achiziția de DRONE militare în următorii ani
APĂRARE Ionuț Moșteanu anunță una dintre inițiativele programului SAFE: „Demarăm producția de drone în România cu tehnica din Ucraina”
20:20
Ionuț Moșteanu anunță una dintre inițiativele programului SAFE: „Demarăm producția de drone în România cu tehnica din Ucraina”
POLITICĂ Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Antonio Costa. Cei doi se vor întâlni la summitul de săptămâna viitoare
19:59
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Antonio Costa. Cei doi se vor întâlni la summitul de săptămâna viitoare
ACTUALITATE Ionuț Moșteanu. România se înarmează în sprijinul Kievului: „Rusia nu o să atace un stat NATO, dar Ucraina e în război”
19:52
Ionuț Moșteanu. România se înarmează în sprijinul Kievului: „Rusia nu o să atace un stat NATO, dar Ucraina e în război”
EXTERNE Sébastien Lecornu nu renunță la planul de REFORMARE a sistemului pensiilor/ Premierul-desemnat încearcă să ajungă la un acord cu forțele de dreapta 
19:46
Sébastien Lecornu nu renunță la planul de REFORMARE a sistemului pensiilor/ Premierul-desemnat încearcă să ajungă la un acord cu forțele de dreapta 
EXTERNE Disidenții ruși din exil, ținta unei „anchete penale” a FSB. Peskov: „Agențiile noastre SPECIALE iau măsurile necesare”
19:38
Disidenții ruși din exil, ținta unei „anchete penale” a FSB. Peskov: „Agențiile noastre SPECIALE iau măsurile necesare”
Nepalezii, filipinezii, indienii sau ceylonezii stabiliți în România și-au făcut APROZAR ASIATIC în România. Ia neamule, patal, khichri, amla..!
ECONOMIE Nepalezii, filipinezii, indienii sau ceylonezii stabiliți în România și-au făcut APROZAR ASIATIC în România. Ia neamule, patal, khichri, amla..!
EXTERNE Washingtonul avertizează asupra provocărilor comerciale impuse de Beijing. „Este CHINA împotriva întregii lumi”
Washingtonul avertizează asupra provocărilor comerciale impuse de Beijing. „Este CHINA împotriva întregii lumi”
ACTUALITATE Clădirea Guvernului, iluminată în culori optimiste. Palatul Victoria omagiază Ziua Părinților de Îngeri
Clădirea Guvernului, iluminată în culori optimiste. Palatul Victoria omagiază Ziua Părinților de Îngeri
ULTIMA ORĂ Imagini cu seismul care a panicat locuitorii din Satu Mare. „Efectiv am simțit cum s-a legănat blocul”. De ce cutremurul de azi este unul ATIPIC
Imagini cu seismul care a panicat locuitorii din Satu Mare. „Efectiv am simțit cum s-a legănat blocul”. De ce cutremurul de azi este unul ATIPIC
EXCLUSIV Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe