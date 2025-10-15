DNA, 9 percheziții și 6 mandate de aducere într-un dosar de evaziune fiscală la mai multe firme de ride-sharing din Timișoara

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează în această dimineață percheziții la mai multe firme de ride sharing din Timișoara.

Potrivit surselor judiciare, este vorba despre un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei, într-un dosar legat de TVA și impozit pe profit.

Aceleași surse judiciare au mai declarat că procurorii anticorupție derulează 9 perchezeții, iar 6 persoane implicate în acest dosar au primit mandate de aducere.

Societatățile comerciale vizate de ancheta DNA

Procurorii anticorupție îi vizezeză atât patronii din acte ai societăților din Timișoara, cât și pe patru bărbați care ar fi coordonat întreaga operațiune din umbră.

Potrivit primelor informații, veniturile obținute de companii ar fi fost retrase frecvent în numerar, direct de la bancomate, sumele ajungând în unele cazuri la valori de până la 100 de milioane de lei.

DNA: „Percheziții la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează „suspiciuni privind săvârșirea, în perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora”, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 30 milioane de lei, au transmis reprezentanții DNA prin intermediul unui comunicat de presă.

„În cursul zilei de 15 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în nouă (9) locații situate pe raza municipiului Timișoara, precum și în localități din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timișoara și Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Deva.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, ai mai precizat reprezentanții DNA.

RECOMANDAREA AUTORULUI: