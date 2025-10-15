Jaf de peste 40.000 de euro în Franța. Doi români sunt suspectați că au LICHIDAT un magazin de electronice

Românii inventivi lovesc din nou în Occident. Biroul de Invetigații Criminale din cadrul Poliției Lugoj a făcut percheziții, în această dimineață, la locuințele a doi bănățeni din Buziaș.

Cei doi sunt suspectați că au furat echipamente multimedia dintr-un magazin de electornice din localitatea franceză Vitry-sur-Seine.

Furt de ehipamente în valoare de peste 40.000 de euro

„În dimineaţa de 15 octombrie 2025, începând cu ora 06:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj – Biroul Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară în oraşul Buziaş, judeţul Timiş”, transmite Poliţia Română.

Conform autorităților franceze, în luna august a anului 2024, un grup de persoane a spart magazinul de electronice din localitatea Vitry-sur-Seine. Se pare că de aici au fost sustrase mai multe echipamente cu o valoare estimată la peste 40.000 de euro.

Departamentului de Investigaţii Criminale Creteil a cerut ajutorul autorităților din țară, dat fiind faptul că pe numele a doi cetățeni români au fost emise mandate europene de arestare. Unul dintre suspecți, în vârstă de 45 de ani, a fost prins în Buziaș și dus direct la audieri.

Acțiunea a avut loc pe baza unui ordin european de anchetă emis de Tribunalul Judiciar Creteil din Franța. Autoritățile franceze susțin că furtul calificat a fost realizat de un grup bine organizat.

La descindere au participat polițiști din Lugoj, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni speciale Timiș, jandarmi de la Gruparea Mobilă Timișoara și un tehnician criminalist. Activitățile s-au desfăşurat în parteneriat cu poliţişti din cadrul Departamentului de Investigaţii Criminale Creteil din Franţa. Cercetările continuă însă pentru a vedea dacă mai sunt și alte persoane implicate în jaf.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Informația care poate schimba TOTUL în furtul tezaurului din Olanda. Cine este românul care s-ar fi furișat în muzeu înainte de dispariția obiectelor

Muzeul dedicat președintelui Jacques Chirac a fost jefuit de 2 ori în 48 de ore. Cum a fost posibil